Cosa fare a ottobre in provincia di Pescara? In primo piano la Fiera dell’elettronica a Montesilvano, Pescara Sposi e Quattrozampexpo

PESCARA – Nel mese di ottobre 2019 Pescara e provincia ci propongono tre grandi eventi. Sabato 5 e domenica 6 presso il Pala Dean Martin di Montesilvano torna l’appuntamento con la Fiera dell’elettronica e del mercatino, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones.

Il 12 e 13 torna Pescara Sposi, la fiera nazionale dedicata al mondo del wedding, che, come di consueto, si terrà al Porto Turistico. La manifestazione offrirà un’atmosfera elegante e raffinata ed una piattaforma privilegiata di contatto e d’incontro con i più prestigiosi atelier della moda sposi, le più belle location, i photographers più prestigiosi e con tutti i top wedding players .

Il 26 e il 27 nella location del Padiglione Espositivo Marina di Pescara ci sarà Quattrozampexpo, la più importante fiera sugli animali domestici del Centro Sud Italia. L’evento è dedicato agli appassionati e ai professionisti del settore pet e ha lo scopo di offrire un momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia. Un percorso espositivo con un’area completamente preallestita interna dove si potranno ammirare svariati animali domestici tra cani, gatti, uccelli, furetti e altro. E una grande area esterna dove potrai assistere ad esibizioni, dimostrazioni e performance delle più svariate discipline educative, sportive e non, dedicate agli animali a quattro zampe.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono a Pescara nel primo mese di autunno, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi in Abruzzo nel mese di ottobre 2019

