Eventi Teramo giugno 2019

In primo piano i concerti di Mahmood e Bandabardò, Jisce Sole, la Sagra della seppia e quele aventi per ptotagonista la birra

Il mese di giugno 2019 parte subito forte. Sabato 1, in esclusiva per Marche ed Abruzzo, al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo arriverà Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi, per una tappa del suo Gioventù bruciata che, dopo la data zero di Parma, è partito da Livorno lo scorso 30 aprile. Restando in tema di concerti, il 29 a Val Vomano saliranno sul palco i Bandabardò, la band che nel 2018 ha celebrato i venticinque anni di attività.

EVENTI GIUGNO 2019 : Abruzzo – Pescara – L’Aquila – Chieti

Gli eventi enogastronomici si preannunciano numerosi. Dal 14 al 16 in piazza Martiri a Teramo si terrà l’International Pizza Festival: per tre sere protagonisti saranno le migliori pizzerie d’Italia, 30 maestri pizzaioli e 10 selezionati operatori di Street Food. Negli stessi giorni a Tortoreto si svolgerà la decima edizione di Finchè c’è birra c’è speranza: stand gastronomici, birra artigianale, arrosticini, area bimbi e musica dal vivo.Fiumi di birra anche dal 21 al 23 a Castellalto per festeggiare i cinque anni di attività del Microbirrificio Bibibir: non mancheranno musica dal vivo, street food e visite guidate. Dal 19 al 23 con la Sagra della seppia. Negli stand gastronomici si potrà gustare il delizioso mollusco in tante ricette: in umido con patate e piselli, fritte in pastella, ripiene o alla brace, ma sempre accompagnate da un buon Trebbiano, prima di passeggiare sul lungo mare e tra le bancarelle allestite per l’occasione.

Torna a Mutignano la tradizione di “Jisce Sole”, il rituale del solstizio d’estate. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Mutignano Eventi e giunta alla sua sestaedizione, si svolgerà tra le vie del Borgo antico da venerdì 21 a domenica 23. Saranno tutti i momenti della tradizione abruzzese tipici del solstizio estivo e della notte di S. Giovanni, come il “Compare e la compara a fiori” e “Zombe lu foche”.

Martedì 30 l’Abruzzo Book Festival animerà i Borgo medievale di Castellalto, con editori, scrittori, pittori, artisti di strada che si potranno incontrare lungo le vie del centro storico.