In primo piano i concerti di Ligabue e Luca Barbarossa ma anche la Festa di San Zopito e Il fascino del Medioevo a Spoltore

Al centro degli appuntamenti del mese di giugno 2019 a Pescara c’è senza ombra di dubbio la musica. É un mese che subito forte con i concerti sabato 1 al Teatro Massimo di Pescara Antonio Sorgentone, vincitore dell’utima edizione di Italia’s got talent e lunedì 3 di Luca Barbarossa, ospite della serata di chiusura della Festa della Madonna dei Sette Dolori.

Mercoledì 5 presso la sala 2 del Cinema Teatro Massimo di Pescara gli allievi de L’officina della musica si esibiscono in un concerto live per omaggiare di Lucio Battisti, eseguendo le canzoni di maggior successo del cantautore.

EVENTI GIUGNO 2019 : Abruzzo – L’Aquila – Chieti – Teramo

Ma giugno è anche il mese che, senza nulla togliere a tutti gli altri artisti, raggiungerà il suo picco venerdì 21 quando allo Stadio Adriatico – Cornacchia arriverà Ligabue: sarà una occasione per ascoltare gli inediti del suo ultimo album Luci d’America e i celebri brani che hanno reso famoso e caratterizzato la carriera del cantautore emiliano.

Dal 28 al 30 giugno, nell’affascinante cornice naturale del Parco Di Cocco a Pescara, arriva IndieRocket, la tre giorni dedicata alla musica indipendente. RADICI è il tema di quest’anno, nel segno della profondità e della grande ricerca che anima da sedici edizioni un festival unico nel suo genere in Italia. Assieme alla musica il festival inaugura anche uno spazio speciale dedicato all’illustrazione.

A Loreto Aprutino torna la Festa di San Zopito, conosciuta per i rituali del Bue di San Zopito e del Ritorno dei Vetturali. In Contrada Annunziata a Città Sant’Angelo si svolge invece la Festa di Maria Santissima Annunziata con stand gastronomici, musica e spettacoli. A Spoltore terza edizione della rievocazione medievale, con spettacoli di danza, combattimenti di spade, esibizioni di falconeria, sbandieratori e stand gastronomici.

Chiudiamo con un importante appuntamento per gli amanti del ballo: Baila en Paradise, in programma dal 6 al 9 giugno all’Hotel Majestic di Montesilvano. Quattro giorni all’insegna del ballo e del divertimento in villaggio, con lezioni di altissimo livello.

EVENTI IN PROGRAMMA GIUGNO 2019

Pescara