In primo piano la Sagra delle Ciliege a Giuliano Teatino e il Festival delle fisarmoniche e organetti a Torricella Peligna

Si comincia subito sabato 1 con la seconda giornata di Atessa Musica e Motori 2019, la manifestazione che, come ogni anno, animerà il centro storico con una serie di eventi: Museo diffuso di auto d’epoca, FCA Village e ritrovo Ferrari, concerti all’aperto. Tra i protagonisti di quest’anno ci sarà Gegè Telesforo, cantante, polistrumentista, percussionista, che si esibirà in quartetto con alcuni tra i musicisti più affermati della scena italiana; lternerà brani tratti dai suoi dischi a note cover internazionali, arrangiate dalla band in chiave jazz e soul.

EVENTI GIUGNO 2019 : Abruzzo – Pescara – L’Aquila – Teramo

Domenica 2 appuntamento a Giuliano Teatino con la trentaseiesima edizione della Sagra della ciliege: stand gastronomici dove poter degustare il succoso frutto ma anche estemporanea di pittura, presentazione di libri, filata di carri allegorici, spettacoli e musica dal vivo. Lo stesso giorno a Torricella Peligna si svolge il Festival delle fisarmoniche e degli organetti, la manifestazione giunta quest’anno alla sua seconda edizione e rinviata lo scorso Primo Maggio. Tra le tante attività in programma: il Battesimo della sella (prova di equitazione per bambini), escursioni, gonfiabili e parco giochi per i più piccoli, mercatini artigianali, stand gastronomici, visita del parco archeologico di Juvanum e del castello medievale di Roccascalegna con biglietto ridotto e tanto altro.

Dopo lo straordinario successo del precedente raduno, che ha visto coinvolte più di 50 Alfa Romeo e oltre 100 persone provenienti da tutta Italia e Svizzera, domenica 9 a Monterodorisio terzo edizione di “Fieri Di Essere Alfisti”. Corteo, pranzo e a seguire premiazione dell’Alfista più anziano e più giovane; dell’Alfa più datata, più nuova, più rumorosa, più chilometrata e di quella più femminile. Medaglie per tutti i partecipanti.