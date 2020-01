Gli Stadio accendono il 2020 in musica a Pescara (scaletta)

Il 1° gennaio la band bolognese ha portato migliaia di fans per il primo concerto dell’anno. Curreri: “Amiamo più piangerci addosso invece noi dobbiamo ridere perchè siamo un grande paese, un paese meraviglioso!”

PESCARA – Il 2020 musicale a Pescara si è acceso con la grande musica degli Stadio. Alle 19.30 al via il concerto che per quasi due ore ha richiamato l’attenzione di migliaia di fans giunti anche da fuori regione sfidando il freddo. Gaetano Curreri e la sua band non hanno tradito le attese con una scaletta ricca di successi a partire da “Un disperato bisogno d’amore”, che ha aperto la serata proseguendo sulle note di “Generazione di fenomeni” e la dolcissima “Sorprendimi”.

Non sono mancati i momenti di dialogo tra il frontman e il pubblico: “Siamo belli siamo bravi, siamo anche un popolo molto intelligente, delle volte ci sottovalutiamo. Il nostro Presidente delle Repubblica ieri ha detto una cosa bellissima, ha detto che siamo capaci di cose grandissime e non ce ne rendiamo conto. Amiamo più piangerci addosso invece noi dobbiamo ridere perchè siamo un grande paese, un paese meraviglioso!”.

É stato accompagnato sul palco dai suoi fedelissimi Andrea Fornili (chitarra), Roberto Drovandi (basso) con Vincenzo Genovese (tastiere), Adriano Molinari (batteria) e due nuovi “acquisti” ovvero Francesco Cangi (trombe) e Nicola Cellai (trombone).

Tra i medley molto suggestivo quello che ha visto eseguire i brani “C’è”, “Vorrei” e “Chi te l’ha detto”.

Curreri ha parlato di Sanremo dove saranno protagonisti con un testo scritto per Irene Grandi: “Quest’anno ci siamo divertiti a scrivere una canzone per Irene Grandi che sarà a Sanremo. Scritta con Vasco e Roberto Casini. Sanremo è un porto meraviglioso dove soffri, godi, ti disperi. Puoi tornare a casa con le pive nel sacco ma anche con una vittoria come è successo a noi, dove abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere”. Non poteva dunque mancare “Un giorno mi dirai”, il brano che li ha portati a vincere l’edizione 2016 mentre tra i brani più recenti “Tu sei l’amore di cui hai bisogno” che farà parte dell’album annunciato in uscita tra il 2020 e il 2021 in occasione dei 40 anni di carriera della band.

“Non amo fare dediche delle canzoni ma questa sera vorrei farne una speciale a una persona a cui voglio un sacco di bene, Paolo Tonilli. Un vostro concittadino, un giornalista che se ne andato via anni fa. Ho fatto il servizio militare con lui e mi aiutò in un momento di difficoltà. Una persona meravigliosa, un grande giornalista, un uomo fantastico”.

Nel grande finale non poteva mancare una dedica a Lucio Dalla con il brano “La sera dei miracoli”: “É una persona cui devo tutto nella vita. Ti insegnava proprio quello che serve a chi vuol far musica e spettacolo”.

SCALETTA CONCERTO STADIO – PESCARA 1 GENNAIO 2020

Un disperato bisogno d’amore

Generazione di fenomeni

Sorprendimi

E mi alzo sui pedali (dedica a Marco Pantani)

Medley: c’è – vorrei – chi te l’ha detto

Tutti contro tutti

Ballando al buio

Bella più che mai

Un giorno mi dirai

Acqua e sapone

Tu sei l’amore di cui hai bisogno

Chiedi chi erano i Beatles

La faccia delle donne

Grande figlio di puttana

Allo Stadio

bis

La sera dei miracoli (dedicato a Lucio Dalla)

Stabiliamo un contatto