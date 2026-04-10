Silvi, emergenza frane: la Regione attiva le procedure di somma urgenza

SILVI – Il Consiglio comunale di Silvi ha dedicato una seduta straordinaria all’emergenza frane che ha colpito il territorio, alla presenza dell’assessore regionale alla Difesa del Suolo Umberto D’Annuntiis.

La Regione Abruzzo ha confermato il proprio intervento sin dalle prime fasi dell’emergenza, con sopralluoghi tecnici, coordinamento operativo e attivazione delle procedure necessarie. Dopo il sopralluogo con il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, la Giunta regionale ha approvato la richiesta dello stato di emergenza nazionale e la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, che consentiranno interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza. Attivata anche una piattaforma digitale per la raccolta dei fabbisogni degli enti locali, già trasmessi alla Presidenza del Consiglio.

In attesa della deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Regione ribadisce il pieno coordinamento con Protezione Civile e amministrazioni coinvolte. Alla seduta hanno partecipato anche il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile Maurizio Scelli, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il capo di Gabinetto Stefano Cianciotta.