Meteo Abruzzo weekend dal 10 al 12 aprile 2026: tempo prevalentemente bello

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it l’anticiclone garantirà condizioni di stabilità atmosferica e un ampio soleggiamento, fatta eccezione per il transito di nuvolosità alta tra il pomeriggio di venerdì e la nottata di Sabato

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 10 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare poco mosso.

Sabato 11 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare poco mosso.

Domenica 12 aprile

Prosegue il campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (10-12 aprile 2026)

PESCARA

VEN – min 10° max 19°

SAB – min 11° max 19°

DOM – min 12° max 19°

CHIETI

VEN – min 8° max 20°

SAB – min 8* max 20°

DOM – min 11° max 20°

TERAMO

VEN – min 9* max 20°

SAB- min 11° max 21°

DOM – min 10° max 20°

L’AQUILA

VEN – min 8° max 20°

SAB – min 7° max 22°

DOM – min 8° max 20°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.