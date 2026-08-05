Eventi in Abruzzo nel weekend dal 7 al 9 agosto 2026

REGIONE -Il weekend del 7, 8 e 9 agosto 2026 porta in Abruzzo una delle programmazioni più ricche dell’estate, tra sagre tradizionali, concerti di grandi artisti e mostre di livello internazionale. Dai borghi dell’entroterra alle località costiere, la regione si trasforma in un palcoscenico diffuso dove gastronomia, musica e arte si intrecciano, offrendo un itinerario che racconta l’identità più autentica e vibrante del territorio. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Sagre e sapori del territorio

Nel Teramano spiccano la Sagra del Prosciutto Abruzzese e Festival del Du’bbotte di Basciano, la Sagra della Vongola a Tortoreto Lido e la storica Sagra della Bruschetta a Tossicia, mentre Corropoli celebra i suoi piatti tipici con maccaroncini alla chitarra e capra alla neretese. Nel Chietino il fine settimana profuma di peperoncino grazie al Festival del Peperoncino Piccante di Filetto, mentre Liscia propone le tradizionali polpe di ventricina e Ortona porta in tavola triglie e frittura di paranza sul lungomare. Anche il Pescarese offre appuntamenti di richiamo, come la Sagra Mare & Monti di Montesilvano Colle, dove arrosticini e piatti di marineria si incontrano, e Villa Celiera celebra gli iconici arrosticini tagliati a mano. Nell’Aquilano, invece, Cesaproba festeggia la Sagra della Pizza, Vittorito dedica due giornate al vino della Valle Peligna, mentre Civita d’Antino propone gli gnocchi fatti a mano con ragù di castrato. A completare il calendario arrivano le rassegne enogastronomiche di Farindola, Scoppito, Martinsicuro, Atri e Sant’Omero, tra pecorino, vini locali, pecora alla callara, baccalà, anguilla e maccheroncini di Saragolla.

Concerti e Musica dal vivo

l’Abruzzo si accende di musica con una serie di appuntamenti che intrecciano pop, cantautorato, folk internazionale e tradizioni popolari. Il 7 agosto la costa e l’entroterra ospitano quattro nomi di grande richiamo: Levante a Roseto, Donatella Rettore a Vasto, Eugenio Finardi a Montesilvano e DJ Prezioso a San Benedetto dei Marsi, una serata che attraversa generi diversi e conferma la vivacità della programmazione estiva regionale. L’8 agosto Montesilvano torna protagonista con i concerti degli Stadio e di Sergio Caputo, due artisti che hanno segnato la musica italiana con stili opposti ma complementari, tra pop d’autore e atmosfere jazzate.

Il 10 agosto Enrico Ruggeri riporta ad Atri il suo repertorio storico, mentre Pescara rinnova la magia dei Concerti sotto le Stelle, uno dei festival più longevi della città. Il 7 agosto il palco ospita Sabor de Andalusia, viaggio tra flamenco e sonorità mediterranee, mentre il 9 agosto arriva il progetto di Maria Moramarco Group & Orchestra I Colori del Pentagramma, che intreccia i suoni delle Murge con le suggestioni di Ennio Morricone, creando un ponte tra tradizione e musica da cinema.

Nello stesso fine settimana la costa teramana propone Roseto d’aMare – Classica & Jazz, la rassegna di Cologna Paese che il 9 agosto offre un percorso musicale all’aperto tra repertori classici e contaminazioni jazz. L’Aquilano accoglie invece uno degli appuntamenti più evocativi del periodo: il 9 agosto, nell’antico anfiteatro romano di Massa d’Albe, il Festiv’Alba presenta Transumanza di suoni erranti di Ambrogio Sparagna, uno spettacolo di musica popolare d’autore che dialoga con la storia millenaria del luogo e con la tradizione della transumanza.

Mostre d’Arte

L’Aquila vive un agosto ricco di cultura con alcune tra le mostre più importanti del panorama nazionale, capaci di attirare pubblico da tutta Italia. Al MAXXI L’Aquila è protagonista Aftershock di Ai Weiwei, una grande monografica che raccoglie oltre settanta opere e ripercorre quarant’anni di ricerca dell’artista cinese, tra dissidenza, memoria e linguaggi contemporanei. Al MuNDA torna invece La Visitazione di Raffaello, un evento eccezionale che restituisce alla città uno dei suoi capolavori più preziosi. Palazzo dell’Emiciclo ospita Anatomie del Segno, collettiva internazionale curata da Nicoletta Rossotti, mentre Palazzo ONMI propone Continuità e divergenze, un viaggio nelle architetture e nei paesaggi urbani abruzzesi tra anni Trenta e Sessanta. A Palazzo Camponeschi, Contaminazioni racconta con forza il tema della guerra e dell’infanzia negata attraverso una serie di dittici fotografici.

Fuori dal capoluogo, l’Abruzzo continua a offrire un calendario espositivo di grande rilievo. A Guardiagrele, la 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese si rinnova in chiave diffusa, trasformando botteghe e palazzi del centro storico in un percorso immersivo dedicato ai maestri artigiani. A Francavilla al Mare, il 77° Premio Michetti – Cosmovisions porta al MuMi una prestigiosa rassegna di arte contemporanea curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi. A Pescara, l’Imago Museum presenta Il volto dell’invisibile, un’indagine sulla Vera Icona di Manoppello, mentre la Fondazione La Rocca dedica una mostra alle ricerche visive di Ugo La Pietra. Nell’entroterra aquilano, a Campo di Giove, inaugura il 9 agosto Renè. A colorful world, personale di arte contemporanea curata da Massimo Pasqualone. Un itinerario che conferma la vitalità culturale dell’Abruzzo, capace di unire grandi nomi, tradizione e nuove visioni artistiche.