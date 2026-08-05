Cram Abruzzo: al via la campagna “L’Abruzzo è…”

REGIONE – Un mese per raccontare l’Abruzzo attraverso le parole degli abruzzesi nel mondo. È l’obiettivo della nuova iniziativa del Cram Abruzzo – Consiglio regionale abruzzesi nel mondo, che in occasione della Giornata degli abruzzesi nel mondo, celebrata oggi, lancia una campagna social dedicata all’identità regionale e al legame con la terra d’origine.

La campagna, intitolata “L’Abruzzo è… dillo con una parola”, sarà attiva fino al 5 settembre e invita gli abruzzesi residenti in Italia e all’estero a contribuire a un racconto collettivo dell’Abruzzo attraverso parole, immagini ed emozioni. Il format è semplice: completare la frase “L’Abruzzo è…” con una parola o una breve espressione, eventualmente accompagnata da una fotografia, indicando città e Paese di residenza e condividendo il contenuto sui canali social ufficiali del Cram tramite tag e hashtag dedicati.

«Abbiamo scelto di riproporre questa campagna – spiega l’assessore Roberto Santangelo, delegato dal presidente Marsilio alla presidenza del Cram – alla luce degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno. È fondamentale preservare il sentimento di appartenenza che molti abruzzesi, pur vivendo lontano dal territorio regionale o nazionale, continuano a nutrire verso la propria terra». Santangelo sottolinea come l’iniziativa rappresenti anche lo spirito del Cram, chiamato a sostenere le associazioni degli abruzzesi all’estero e a favorire un confronto costante con le comunità nel mondo.

La campagna punta così a rafforzare il legame identitario, valorizzare la memoria collettiva e dare voce agli abruzzesi che, pur lontani, continuano a sentirsi parte di una comunità viva e radicata.