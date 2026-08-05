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Cram Abruzzo: al via la campagna “L’Abruzzo è…”

Il Cram Abruzzo celebra la Giornata degli abruzzesi nel mondo con la campagna social “L’Abruzzo è… dillo con una parola”

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

CRAM

REGIONE – Un mese per raccontare l’Abruzzo attraverso le parole degli abruzzesi nel mondo. È l’obiettivo della nuova iniziativa del Cram Abruzzo – Consiglio regionale abruzzesi nel mondo, che in occasione della Giornata degli abruzzesi nel mondo, celebrata oggi, lancia una campagna social dedicata all’identità regionale e al legame con la terra d’origine.

La campagna, intitolata “L’Abruzzo è… dillo con una parola”, sarà attiva fino al 5 settembre e invita gli abruzzesi residenti in Italia e all’estero a contribuire a un racconto collettivo dell’Abruzzo attraverso parole, immagini ed emozioni. Il format è semplice: completare la frase “L’Abruzzo è…” con una parola o una breve espressione, eventualmente accompagnata da una fotografia, indicando città e Paese di residenza e condividendo il contenuto sui canali social ufficiali del Cram tramite tag e hashtag dedicati.

«Abbiamo scelto di riproporre questa campagna – spiega l’assessore Roberto Santangelo, delegato dal presidente Marsilio alla presidenza del Cram – alla luce degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno. È fondamentale preservare il sentimento di appartenenza che molti abruzzesi, pur vivendo lontano dal territorio regionale o nazionale, continuano a nutrire verso la propria terra». Santangelo sottolinea come l’iniziativa rappresenti anche lo spirito del Cram, chiamato a sostenere le associazioni degli abruzzesi all’estero e a favorire un confronto costante con le comunità nel mondo.

La campagna punta così a rafforzare il legame identitario, valorizzare la memoria collettiva e dare voce agli abruzzesi che, pur lontani, continuano a sentirsi parte di una comunità viva e radicata.