Digitalizzazione PMI: nuovi appuntamenti di “L’Abruzzo in evoluzione”

CHIETI – Dopo la partecipata tappa inaugurale di Vasto, prosegue “L’Abruzzo in evoluzione”, la campagna informativa promossa dalla Regione Abruzzo per accompagnare imprese e professionisti alla scoperta delle opportunità offerte dall’Avviso FESR “Digitalizzazione delle PMI”. Domani, giovedì 6 agosto, alle ore 17, l’iniziativa farà tappa al centro commerciale Centauro di Chieti, dove interverranno l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca e il funzionario del Dipartimento Attività produttive Daniele Antinarella. L’incontro sarà dedicato a illustrare nel dettaglio la misura regionale, con indicazioni operative utili alla corretta predisposizione delle domande.

La campagna continuerà venerdì 7 agosto, alle ore 11.30, con un webinar organizzato da Confesercenti Abruzzo, che vedrà la partecipazione del presidente Daniele Erasmi, del direttore del Dipartimento Attività produttive Germano De Sanctis e del direttore di Confesercenti Lido Legnini, oltre al saluto dell’assessore Magnacca. L’appuntamento offrirà un confronto diretto con il mondo del commercio, favorendo una più ampia partecipazione degli operatori interessati alla misura. Per seguire il webinar è necessaria la registrazione tramite il form disponibile sul sito confesercentiabruzzo.it.

“L’Abruzzo in evoluzione” riprenderà poi a settembre con nuovi appuntamenti nei comuni delle quattro province, per garantire un percorso informativo capillare e accompagnare le imprese verso l’apertura dello sportello, fissata alle ore 10 del 21 settembre. Un’iniziativa pensata per sostenere la trasformazione digitale delle PMI e favorire una partecipazione consapevole e preparata all’Avviso regionale.