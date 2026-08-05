Assestamento di Bilancio Abruzzo 2026-2028: Verrecchia replica a Paolucci

REGIONR – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia (nella foto), interviene sul dibattito politico nato attorno all’assestamento del Bilancio di previsione 2026-2028, respingendo le critiche avanzate dal consigliere Silvio Paolucci. Secondo Verrecchia, le osservazioni del centrosinistra “non corrispondono alla realtà dei fatti” e non riflettono il normale iter tecnico-amministrativo previsto dalla normativa.

Il nodo della contestazione riguarda il parere del Collegio dei Revisori, che – spiega Verrecchia – si è limitato a richiedere chiarimenti su alcune misure contenute nel progetto di legge n. 151/2026. Le strutture regionali competenti, sottolinea, hanno fornito tempestivamente tutti i riscontri necessari, confermando che non esiste alcuna criticità procedurale. Si tratta, afferma, del regolare percorso istruttorio che accompagna ogni manovra finanziaria.

Un passaggio rilevante riguarda la ricognizione dei debiti fuori bilancio: i dipartimenti regionali hanno segnalato esclusivamente posizioni emerse dopo la chiusura dell’esercizio 2025, quindi non incluse nel Fondo dedicato. Debiti che, precisa Verrecchia, possono essere coperti grazie all’avanzo di amministrazione registrato dalla Regione Abruzzo, frutto di un percorso di riallineamento contabile culminato con la parificazione del Rendiconto 2025 da parte della Corte dei Conti lo scorso 16 luglio, approvato poi dal Consiglio regionale il 23 luglio.

La manovra di assestamento mette a disposizione del territorio oltre 60 milioni di euro, con interventi che Verrecchia definisce “di rilevante impatto economico e sociale”. Tra le misure principali figurano 13 milioni per il trasporto pubblico locale, 4,7 milioni per contrastare lo spopolamento, 2,4 milioni per fronteggiare le avversità atmosferiche, 2 milioni per la rigenerazione urbana, 2 milioni per l’Agenzia regionale di Protezione Civile e 3,6 milioni per l’Agenzia regionale per la Committenza, oltre al rifinanziamento di numerose leggi regionali nei settori sociale, culturale e sportivo.