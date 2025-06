REGIONE – Il weekend del 6, 7 e 8 giugno si preannuncia ricco di eventi straordinari in Abruzzo, con una varietà di attività che soddisferanno tutti i gusti. Dalla musica al cibo, dall’arte agli incontri culturali, ci sarà qualcosa per ognuno. . Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Una delle attrazioni più suggestive di questo fine settimana è la visita alla Cascata di San Giovanni. Domenica, gli amanti della natura potranno godere di un’esperienza unica circondati dalla bellezza mozzafiato delle cascate. È un’ottima occasione per passeggiare, fare foto e approfittare di momenti di relax nella frescura dell’acqua.

Le Gole del Salinello saranno accessibili durante tutto il weekend, garantendo esperienze uniche sia per i neofiti che per i più esperti escursionisti.

Per chi cerca avventura e adrenalina, non mancate di provare il kayak sul fiume Tirino oppure potrete partecipare all’opzione Kayak con aperitivo di mare, un modo perfetto per unire sport e gusto in un’unica esperienza. Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Feste e sagre: tradizione e cultura

Mostre

Infine, l’arte avrà un posto di rilievo nel weekend abruzzese. La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. La Fondazione La Rocca di Pescara è lieta di presentare la mostra personale di Luca Vitone.

Inoltre, sabato avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Dal pop alla fiaba” presso la Galleria Trifoglio Arte a Chieti, Un viaggio attraverso le opere di artisti contemporanei come Franco Angeli, Giosetta Fioroni e Mario Schifano. E da domenica fino al 31 ottobre, il Convento di San Colombo a Barisciano ospiterà la sesta edizione della Collettiva d’Arte, un evento che fonde arte, storia e cultura.