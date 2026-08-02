Eventi Abruzzo Agosto 2026: i principali appuntamenti del mese

REGIONE – Agosto 2026 in Abruzzo si conferma uno dei mesi più ricchi dell’anno, con un calendario che intreccia sagre tradizionali, grandi concerti, festival culturali e mostre d’arte distribuiti tra costa, borghi e città d’alta quota. Dalle celebrazioni gastronomiche che raccontano l’identità regionale agli appuntamenti musicali con i big della scena italiana, fino alle rassegne culturali legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, la regione offre un percorso completo tra gusto, spettacolo e cultura.Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e tradizioni gastronomiche: il cuore dell’estate abruzzese

Il calendario delle sagre abruzzesi di agosto 2026 si apre con una serie di eventi che valorizzano i sapori autentici del territorio, dalla Sagra della Costina di Castelnuovo Vomano alla Frittella Pennese e alle rassegne della Val Vibrata. Il primo weekend porta in scena tradizioni radicate: la Sagra pipindune e ove di Collecorvino, il Timballo protagonista a Floriano di Sopra e nella provincia dell’Aquila, la Fara Cipollara a Fara Filiorum Petri e i Piatti Tipici di Corropoli. Non mancano appuntamenti dedicati ai prodotti d’eccellenza, come la Sagra del Tartufo di Scoppito e la Mostra dei Vini di Montepagano.

Tra i primi piatti spicca il Maccheroncino di Saragolla (2–8 agosto), mentre Castelvecchio rinnova la tradizione della Cicerchia. Sul lungomare di Montesilvano la Sagra Mari e Monti unisce pesce e arrosticini, mentre Castellalto dedica la prima metà del mese al Festival delle Birre Artigianali, anticipo del grande evento brassicolo Fermenti d’Abruzzo (27–31 agosto a Pescara).

Il Ferragosto è segnato dalla storica Sagra dell’Agnello alla Brace di Roccaspinalveti, giunta alla 48ª edizione, seguita dalla celebre Sagra della Porchetta Italica di Campli (18–23 agosto). Nello stesso periodo, Altino celebra il suo Palio culinario del peperone dolce, mentre Opi propone la Sagra degli Gnocchi. Atri trasforma il centro storico con Atri a Tavola, la Costa dei Trabocchi celebra la Pizza Scima, e il Rustell Festival porta in tour il vero arrosticino abruzzese.

Concerti e grandi eventi musicali

Il calendario dei concerti in Abruzzo per agosto 2026 è un susseguirsi di grandi nomi della musica italiana, con eventi distribuiti lungo tutta la regione. L’inizio del mese vede protagonisti Luca Carboni e Sal Da Vinci, seguiti da Emma Marrone, Zero Assoluto, Madame e Rkomi, confermando una forte attenzione verso la musica pop e contemporanea. Nei giorni successivi si alternano artisti storici e nuove generazioni: Marco Masini, Tiromancino, Levante, Donatella Rettore, Eugenio Finardi, DJ Prezioso, Stadio, Sergio Caputo ed Enrico Ruggeri. La settimana di Ferragosto porta in Abruzzo alcuni dei concerti più attesi, tra cui il grande show di Jovanotti il 12 agosto e Irene Grandi il 15, mentre Tortoreto ospita Gaia per il Summer Live.

Dal 16 agosto il programma si intensifica con Sarah Toscano, Amii Stewart, Joan Thiele, Nada e The Kolors, fino alla giornata ricchissima del 18 agosto con Francesco Renga, Fred De Palma, Tony Hadley e Le Vibrazioni. Il Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo prosegue con De André canta De André, mentre Cristiano Malgioglio arriva a Città Sant’Angelo. La terza settimana vede Bianca Atzei, Mr Rain, Mannarino, Fausto Leali, Le Vibrazioni e Fred De Palma in diverse località. A fine mese tornano Enrico Ruggeri, arrivano gli appuntamenti a pagamento con Geolier e Tosca, e si susseguono i live di Nomadi, Il Volo, Samurai Jay, Salmo + Sayf, Negramaro, Marina Rei e Francesca Michielin.

Festival culturali e grandi mostre

Il Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo, dal 31 luglio al 29 agosto, conferma la sua centralità con una programmazione di alto profilo che porta sul palco artisti come Gabbani e Brignano. A Sulmona e nei comuni del territorio montano prosegue Muntagninjazz, rassegna che unisce jazz e paesaggi d’alta quota fino al 22 agosto. A Pescasseroli, dal 31 luglio al 18 agosto, Tra Note e Monti anima il Prato Belvedere con concerti immersi nella natura. Nel capoluogo, tra gli eventi legati a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 spicca la 723ma Perdonanza Celestiniamna, evento riconosciuto comme Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO: tra i momenti più importanti nil concerto di Geolier il 25 agosto al Teatro del Perdono di Collemaggio.

Mostre d’arte

L’Abruzzo propone per agosto un ricco percorso culturale che mette in dialogo arte antica, contemporanea e grandi rassegne storiche, con L’Aquila al centro delle celebrazioni per la Capitale Italiana della Cultura 2026. Al MuNDA prosegue fino al 27 settembre La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo, mostra di rilievo nazionale che accosta capolavori rinascimentali e manieristi. Il MAXXI L’Aquila, negli spazi di Palazzo Ardinghelli, porta avanti la programmazione estiva dedicata alle tematiche globali del nostro tempo, mentre a Palazzo ONMI l’esposizione Continuità e divergenze (fino al 18 ottobre) racconta l’evoluzione urbanistica regionale tra anni ’30 e ’60. A Palazzo Camponeschi, fino al 29 agosto, CONTAMINAZIONI propone i dittici fotografici di Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini, un progetto potente contro la guerra e la negazione dell’infanzia. Dal 27 agosto al 7 settembre, l’ARROCCO Student&Hotel ospita Frammenti e Visioni, personale di Jörg Grünert dedicata al dialogo tra scultura e design.

Anche Pescara e la sua provincia offrono appuntamenti di rilievo: all’Imago Museum è visitabile fino al 27 settembre Il volto dell’invisibile, mostra dedicata al mistero della Vera Icona di Manoppello; la Fondazione La Rocca presenta un focus su Ugo La Pietra, mentre il Museo delle Genti d’Abruzzo chiude il 2 agosto la collettiva Oltre lo sguardo – Altrimenti tre, dedicata ai linguaggi della Pop Art.

In provincia di Chieti, la storica Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese anima Guardiagrele dal 1° al 23 agosto con un percorso diffuso tra botteghe e palazzi del centro storico. A Francavilla al Mare, il 77° Premio Michetti – Cosmovisions (fino al 13 settembre) porta al MuMi una rassegna curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi. A Chieti, la mostra 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione ripercorre un decennio cruciale della storia italiana, mentre a Vasto la rassegna Arte e Cultura al Chiostro propone esposizioni e incontri fino al 31 agosto.