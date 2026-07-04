Abruzzo Irish Festival: Innocent Smith ETS lascia Notaresco e avvia il dialogo con Teramo

TERAMO – L’Abruzzo Irish Festival è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento di rilievo nazionale e un evento riconosciuto anche oltre i confini regionali, capace di richiamare pubblico, attenzione e partecipazione sul territorio. Non è soltanto un festival, ma un vero progetto culturale e turistico, nato dalla passione per l’Irlanda e dalla volontà di portare in Abruzzo un’esperienza internazionale che ha generato movimento, interesse e visibilità positiva per l’intera regione.

Dopo molti anni a Notaresco, Innocent Smith ETS ha preso una decisione difficile: interrompere il percorso in quel territorio. Una scelta sofferta, maturata in seguito al venir meno delle condizioni di serenità, armonia e collaborazione con l’attuale Amministrazione comunale, elementi indispensabili per organizzare un evento complesso come l’Abruzzo Irish Festival. Per un’associazione, lavorare in un clima costruttivo è fondamentale: quando questo viene meno, diventa impossibile garantire qualità, sostenibilità e identità a un progetto che negli anni ha assunto una dimensione importante e riconosciuta.

L’associazione precisa inoltre che il marchio Abruzzo Irish Festival è di titolarità esclusiva di Innocent Smith ETS, regolarmente registrato dal 2014 e pienamente nella disponibilità dell’ente. A tutela del progetto e della sua storia, è stata inviata una diffida formale tramite PEC al Comune di Notaresco in data 26 giugno 2026 alle ore 17:02. Qualora venissero utilizzati marchi affini, format impropri o iniziative che possano far intendere una continuità con il festival originale, Innocent Smith ETS procederà nelle sedi opportune per la tutela dei propri diritti.

Parallelamente, l’associazione ha avviato un confronto con l’Amministrazione comunale di Teramo per verificare la disponibilità a ospitare il festival. L’Amministrazione si è mostrata aperta a valutare questa possibilità e Innocent Smith ETS sta lavorando per capire se esistano le condizioni tecniche necessarie alla realizzazione dell’evento, vista la sua complessità organizzativa. Teramo potrebbe rappresentare un passo importante per la crescita del festival, grazie alla posizione strategica, alla visibilità e alle potenzialità del territorio. I tempi sono stretti, ma l’associazione sta procedendo con serietà e responsabilità affinché ogni valutazione sia fatta nel modo corretto.

Innocent Smith ETS ribadisce che l’organizzazione è più unita che mai: non ci sono divisioni, non c’è immobilismo, non è stata persa la visione. Al contrario, si sta difendendo il valore di un progetto costruito con anni di lavoro e riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Se non dovessero esserci le condizioni per realizzare il festival a Teramo, l’associazione si prenderà il tempo necessario per individuare un territorio capace di riconoscere il valore culturale, turistico e sociale dell’Abruzzo Irish Festival, al di là di qualsiasi logica politica.

L’obiettivo resta immutato: portare avanti un festival autentico, libero, sostenibile e fedele alla sua identità, continuando a generare cultura, partecipazione e visibilità positiva intorno a un evento che rappresenta un’opportunità importante per il territorio che lo ospita e per l’Abruzzo.

Innocent Smith ETS ringrazia tutte le persone che continuano a sostenere il progetto e che negli anni hanno contribuito a rendere possibile questa storia.

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