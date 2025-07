REGIONE – L’Abruzzo si accende l’8 luglio con una serie di eventi che attraversano le province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. È una giornata che unisce cultura, natura, musica e movimento, offrendo esperienze per ogni sensibilità.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. Poco distante, a Catignano, è l’ultimo giorno utile per visitare il campo di lavanda: un’esperienza sensoriale tra profumi, colori e laboratori artigianali.

Chi ama l’arte contemporanea può spostarsi a Chieti, dove la Galleria Trifoglio Arte propone “Dal pop alla fiaba”, un omaggio alla creatività italiana tra gli anni Sessanta e Settanta.

Nel frattempo, a Barisciano, continua la sesta edizione della Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, mentre a Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia.

Eventi culturali

A Chieti, il Museo Barbella ospita un evento speciale: “L’ultima notte da magistrato”, un momento di riflessione e memoria civile.

Sagre e Feste

Prosegue a Campovalano di Campli (TE) la Sagra del Tartufo, giunta alla sua 24ª edizione. Organizzata dall’associazione Campovalano Viva, l’evento unisce gastronomia d’eccellenza e valorizzazione culturale, con piatti al tartufo, concerti, laboratori e visite guidate notturne gratuite alla Necropoli di Campovalano, uno dei siti archeologici più importanti d’Abruzzo.

Escursioni e attività outdoor

Tra le proposte quotidiane più amate de Il Bosso (www.ilbossoit) ci sono le escursioni in canoa sul fiume Tirino, adatte a tutte le età. Accompagnati da guide esperte, si scivola sull’acqua limpida tra ninfee, trote e aironi, in un paesaggio che sembra uscito da un dipinto. Per chi preferisce pedalare, i tour in e-bike attraversano le Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, e conducono tra altopiani, borghi storici come Bominaco e Civitaretenga, e panorami mozzafiato. Non mancano le proposte per le famiglie, come la pedalata nella Valle del Tirino, tra vigneti e natura incontaminata, o le attività di educazione ambientale pensate per i più piccoli.

Concerti

La sera, Pescara si anima con il concerto di Aymée Nuviola al Porto Turistico, un’esplosione di jazz e ritmi cubani che inaugura la stagione estiva. In contemporanea, in Piazza G.B. Vico a Chieti, risuonano le melodie dei Beatles con la tribute band “The Ballads of John and Paul”. Pesplora il tema del viaggio attraverso 156 acquerelli su buste trattate con acqua di mare.