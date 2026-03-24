“Non si può morire per un dollaro”: la mostra su Amadeo Peter Giannini arriva in Abruzzo

CHIETI – “Non si può morire per un dollaro” è il titolo della mostra dedicata alla straordinaria figura di Amadeo Peter Giannini, figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti e fondatore della Bank of America, una delle istituzioni bancarie più influenti del Novecento. La sua storia nasce da un trauma infantile – la morte del padre per una paga non versata – che lo portò a immaginare una banca al servizio di tutti, non solo dei ricchi. Celebre la sua frase: “Portate i vostri piccoli risparmi e vi faccio prestiti anche a partire da 25 dollari. Come garanzia guardo i calli sulle mani.”

Il Csv Abruzzo Ets propone questa mostra itinerante per offrire ai giovani e alla cittadinanza un esempio di integrità, visione sociale ed economia etica. L’esposizione, curata da Francesco Cassese, Marco Castellaneta, Martino Marzegalli, Paolo Nardi e Simone Selva, è stata presentata al Meeting di Rimini e realizzata con il supporto del Centro Studi Amadeo Peter Giannini e degli studenti delle università Bocconi e Cattolica.

Presentazione a Chieti – 25 marzo

Domani, mercoledì 25 marzo alle 10, la mostra sarà presentata nella sala del museo d’arte Costantino Barbella a Chieti. Interverranno:

Paolo Nardi, curatore della mostra

Laura Berardi, docente di Social economy and public management (Università D’Annunzio)

Ivano Lapergola, vicepresidente CNA Chieti

Polisena Vittorini, docente orientatore del Liceo Gonzaga

Casto Di Bonaventura e Sandra De Thomasis per il Csv Abruzzo Ets

Modera Ermanno Di Bonaventura, vicepresidente Csv Abruzzo Ets.

Orari e sedi della mostra

La mostra sarà visitabile:

Chieti, 25 marzo – 1° aprile, ex Pescheria (via Arniense 168)

10–13 e 15–18

Successivamente farà tappa in:

L’Aquila, 11–17 aprile, Palazzetto dei Nobili

10–13 e 16–19 (domenica 12 chiusa il pomeriggio)

Teramo, 22–29 aprile, Sala Espositiva comunale (via Nicola Palma 16)

9–13 e 16–19

Un percorso per riflettere su economia, etica e responsabilità

L’esposizione racconta i successi di Giannini – dal finanziamento del Golden Gate Bridge al sostegno al Piano Marshall, fino ai primi film di Disney, Chaplin e Capra – e il suo impegno verso i più fragili, come dopo il terremoto di San Francisco del 1906.

L’obiettivo è stimolare nei visitatori una riflessione sul ruolo attivo che ogni persona può avere nell’economia e nella società, superando l’idea che certe domande siano “scontate” o irrilevanti.

La mostra gode del patrocinio di Regione Abruzzo, Banca Etica, Ufficio scolastico regionale, Fondazioni Pescarabruzzo, Tercas, Carispaq, dei Comuni di Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila, con la collaborazione della Protezione civile di Cepagatti Torre Alex.