Delegation Cup 2026: l’Abruzzo vince ancora al San Domenico Golf

SAN DOMENICO – Nel weekend del 21-22 marzo si è disputata al San Domenico Golf la seconda edizione della Delegation Cup, la sfida tra le delegazioni di Abruzzo e Puglia, appuntamento sempre più sentito nel calendario golfistico interregionale.

Dopo 24 match intensi e combattuti, il trofeo è stato conquistato ancora dalla formazione abruzzese, che bissa il successo della prima edizione, confermandosi squadra solida e compatta anche in trasferta.

Guidati dal capitano Leonardo Gravina, gli abruzzesi hanno ottenuto un risultato di grande valore superando la squadra pugliese capitanata da Roberto Trione, al termine di una sfida giocata con grande equilibrio, correttezza e autentico spirito di squadra da entrambe le delegazioni.

La competizione si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti del calendario interregionale, non solo per il livello tecnico espresso in campo, ma anche per il clima di amicizia e rispetto che accompagna ogni sfida tra le due delegazioni.

La terza edizione è in programma a fine settembre in Abruzzo, presso il circolo di Miglianico, dove la formazione abruzzese proverà a difendere il trofeo conquistato nelle prime due edizioni.