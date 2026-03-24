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Sanità Abruzzo: dal Tavolo di monitoraggio emerge un disavanzo di 83 milioni

Il Tavolo di monitoraggio ministeriale analizza i conti della sanità abruzzese: disavanzo di 83 milioni nel 2025, in miglioramento

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
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ministero salute – Foto Regione Abruzzo

ROMA – Ha preso il via oggi a Roma il confronto con il Tavolo di monitoraggio dei ministeri affiancanti sulle risultanze del conto economico al quarto trimestre 2025 del sistema sanitario della Regione Abruzzo, che evidenzia un risultato negativo di 83 milioni di euro, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 2024.

Il Tavolo è l’organismo tecnico, composto da ministero delle Finanze e ministero della Salute, che verifica gli adempimenti regionali e valuta il risultato di gestione. Alla riunione, tra gli altri, hanno partecipato il direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio, e il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie del SSR, Ebron D’Aristotile.

Durante l’incontro, i tecnici ministeriali hanno chiesto approfondimenti su alcune voci inserite in bilancio sulle quali la Regione fornirà risposte nelle prossime settimane.

Il tavolo di marzo, come ogni anno, rappresenta una tappa interlocutoria nella valutazione dei conti del sistema sanitario regionale, che sarà definita puntualmente solo all’esito dell’approvazione dei bilanci consuntivi 2025 delle Asl, i cui termini non sono ancora scaduti. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.