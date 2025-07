Allerta meteo in Abruzzo per martedì 8 luglio 2025

PESCARA – La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per l’Abruzzo per la giornata dell’8 luglio, a causa del rischio di temporali, criticità idraulica e idrogeologica. L’instabilità atmosferica interesserà in particolare le aree interne e montane, con possibili rovesci intensi, raffiche di vento e locali grandinate.

Le zone abruzzesi coinvolte includono: Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Marsica. Bacini del Tordino-Vomano, Alto e Basso Sangro

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, e attenzione per chi parteciperà ad eventi all’aperto o escursioni. Gli organizzatori di manifestazioni culturali e musicali potrebbero valutare modifiche o rinvii in base all’evoluzione del meteo.