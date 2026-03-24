CiclOtour Abruzzo Experience 2026: sei tappe tra sport e turismo sostenibile

L’AQUILA – Il CiclOtour Abruzzo Experience 2026 propone un percorso in sei appuntamenti, da maggio a ottobre, pensato per valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Abruzzo attraverso sport, turismo sostenibile e promozione del territorio. L’iniziativa è promossa dal Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale dell’Aquila, insieme a dieci associazioni unite dalla stessa mission: raccontare l’Abruzzo attraverso le sue risorse naturalistiche, culturali e turistiche.

La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Silone, L’Aquila, alla presenza dell’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, del presidente CSI L’Aquila Luca Tarquini, del responsabile ecclesiastico Don Cristoforo Simula, oltre a sindaci e rappresentanti delle associazioni partner.

L’assessore Quaglieri ha definito il progetto un esempio concreto di come lo sport possa diventare motore di promozione territoriale e crescita economica, sottolineando il ruolo strategico del cicloturismo per l’Abruzzo.

Il presidente Tarquini ha evidenziato la forza del gruppo Abruzzo Experience, una rete coesa che lavora come una “vera famiglia”, con l’obiettivo di valorizzare beni culturali e paesaggi e offrire un’esperienza turistica integrata ai partecipanti.

Don Cristoforo Simula ha ricordato come il CiclOtour sia molto più di un evento sportivo: un’occasione di incontro, crescita e condivisione, capace di rafforzare i legami e promuovere valori come rispetto, solidarietà e senso di comunità.

Il responsabile del settore cicloturismo, Fiorvisaggio Pellegrino, ha illustrato gli aspetti tecnici:

sei tappe accessibili ma stimolanti, pensate per valorizzare il paesaggio abruzzese

corsi di formazione per guide cicloturistiche MTB ed e-bike, di primo e secondo livello

possibilità per i corsisti di utilizzare direttamente gli itinerari del tour

Un progetto che punta a far crescere il cicloturismo in Abruzzo in modo strutturato e professionale.

Il Ciclotour Abruzzo Experience 2026 si articolerà in sei appuntamenti cicloturistici:

17 maggio – “Meta Green Ride” (ASD Boomers) – Meta – Civitella Roveto

28 giugno – “Cicloturistica della Faggeta” (APS Tagliacozzo Sport e Turismo di montagna) – Camporotondo

12 luglio – “Alle pendici del Gran Sasso” (ASD Sport&Event) – Paganica (L’Aquila) – tappa valida anche come Campionato Nazionale di cicloescursionismo

2 agosto – “X Renga Bike Tour” (Sci Club Capistrello) – Capistrello

6 settembre – “Cicloturistica dei 4 Castelli” (CSI L’Aquila) – Tornimparte

18 ottobre – “Cicloturistica della Castagna” (CSI L’Aquila) – Sante Marie

Per seguire tutti gli aggiornamenti e le informazioni sul progetto è stato presentato anche il sito ufficiale:

www.cicloturabruzzoexperience.it

È inoltre possibile consultare il sito del Comitato CSI L’Aquila:

www.comitatocsilaquila.it

e seguire i canali social del CSI L’Aquila su Facebook e Instagram, per restare sempre aggiornati sul ciclo turistico e su tutte le attività promosse sul territorio.