Estate 2023 a Rocca San Giovanni: enogastronomia, musica e sport

Le iniziative partiranno l’8 luglio e coinvolgeranno tutto il territorio, dal centro storico alla costa fino alle contrade

ROCCA SAN GIOVANNI – È un ricchissimo programma quello che l’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni ha stilato per l’estate 2023. La musica – con due festival di calibro – l’enogastronomia, gli eventi per i più piccoli e tanto altro ancora sono gli ingredienti del cartellone delle iniziative che partiranno da sabato prossimo e coinvolgeranno tutto il territorio, dal centro storico alla costa fino alle contrade. Il cartellone è stato presentato questa mattina a Brace Mare, a Rocca San Giovanni, alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vice sindaco Erminio Verì, dell’assessore Carmelita Caravaggio, del direttore artistico degli eventi Francesco Di Tullio, del direttore artistico di Rocca San Giovanni in Jazz Walter Gaeta e del direttore artistico di ReLive festival Gianmaria Tantimonaco.

Ad aprire il programma delle iniziative ci sarà la festa di San Gabriele con il trio di cantanti piemontesi Le Mondine (8 luglio) e Marianna Lanteri (9 luglio); e il saggio finale del campus musicale “Ritmo, Unione e Sport – A tutto Ritmo” con Sara Galassi e Ivaldo Rulli allo Sporting Club Costa dei Trabocchi (14 luglio). Domenica 16 luglio si terrà la prima serata del ReLive festival, iniziativa multidisciplinare e diffusa dedicata alla musica e alla promozione del territorio, curata dalla direzione artistica di Gianmaria Tantimonaco. Nella prima serata della kermesse si esibiranno in piazza degli Eroi gli “The Anemos Trio”, guidati dal Maestro Roberto De Grandis, direttore della Scuola Civica di Lanciano, per una serata emozionante dedicata alla memoria di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Il programma degli eventi roccolani proseguirà con la serata gastronomica in contrada San Giacomo (22 luglio); la festa di San Giacomo con l’intrattenimento musicale di Tommaso e il Gruppo Fantasy (24 luglio) e Donatella Rettore (25 luglio); il teatro in piazza degli Eroi “Non ti pago” a cura della compagnia “TeatrANPPe” (27 luglio); il “Tributo a Mina – Paola canta Mina” (28 luglio); la serata gastronomica a Piano Favaro (29 luglio); la Festa dell’aratura a San Giacomo (30 luglio).

Sempre il 30, in piazza degli Eroi, si terrà la seconda serata del ReLive festival con Nicola Pomponi alias “Setak”, cantautore e session man di artisti di calibro come Fiorella Mannoia, Noemi, Mimmo Locasciulli, Donatella Rettore e Tommaso Paradiso.

Il mese di agosto si aprirà invece con il concerto degli “I Pops” (il 4), la rassegna dei cori “Core di Mare” (il 5), la Festa del Cristo degli abissi a Vallevò (il 6), “La Notte Bianca Costa dei Trabocchi Sporting club e Ai Viali” (il 7) e le serate gastronomiche in piazza degli Eroi “Sapori e Suoni sotto le stelle” con gli Scena muta, Zullimania e Vincenzo Olivieri (8, 9 e 10 agosto). Si continuerà con la “Notte dei Ricordi” dedicata alla musica dei grandi cantautori italiani (l’11), “I Love Disco” serata dance anni ’70 e ’80 con Dj Lucky (il 12), il rumorista Alberto Caiazza di “Tu Si Que Vales” (il 13) e la Notte bianca dei bambini con gonfiabili ed intrattenimento (il 15).

Dal 16 al 18 agosto ci sarà la ventesima edizione di Rocca San Giovanni in Jazz, con la direzione artistica del Maestro Walter Gaeta e concerti gratuiti in piazza degli Eroi a partire dalle ore 21.30. Si esibiranno dal vivo The Vanished People Trio e Israel Varela 4et con Musica Pintada (16 agosto), Lorenzo Di Marcoberardino e Compagnia Algeciras in Sobre Las Olas (17 agosto), Avion Travel in Opplà (18 agosto).

“A differenza degli altri anni in cui il festival jazz rappresentava il culmine del cartellone degli eventi estivi – ha spiegato il sindaco Fabio Caravaggio – quest’anno abbiamo voluto prolungare il programma con spettacoli dello stesso calibro, in modo tale da dare ai turisti l’opportunità di restare a Rocca San Giovanni fino a fine agosto e intrattenersi con le varie iniziative”. “Gli eventi, come si evince dal programma – ha aggiunto – sono di vario genere, dallo sport alla cultura, fino all’enogastronomia. E questo è per dare un’offerta completa, pensata per ogni fascia di età e per ogni gusto”.

Il programma del mese di agosto si concluderà con il concerto dei Desert Rose, tributo a Sting e Police (il 19), il Tribut Show ufficiale degli 883 – Time Out (il 20), lo spettacolo di zio Tore, il ventriloquo di “Italia’s Got Talent” (il 22), “Cantautorando” (il 23) e i “Figli del Mare” (il 25), la serata di beneficenza “Astri nascenti in concerto” a cura del Rotary club Lanciano Costa dei Trabocchi (il 27) e il concerto “Solo piano” di Maria Gabriella Castiglione (il 30). Numerosi anche gli eventi dedicati alla cultura, alla pittura e alla fotografia.

La direzione artistica degli eventi, ad eccezione dei festival, sarà a cura di Francesco Di Tullio in collaborazione con l’associazione “Rocca 2030”.