Presentato il 39° Festival di Tagliacozzo: il programma

Inaugurazione con il Lago dei Cigni, chiusura con il tour di Antonello Venditti e Francesco de Gregori. Tanti ospiti di eccezione

TAGLIACOZZO – “Siamo enormemente orgogliosi di annunciare un cartellone straordinario che rimarrà nel cuore di tutti”. Così, all’unisono, il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’Assessore Chiara Nanni e il direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Tagliacozzo, presentato oggi, 5 Luglio 2023, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica alla presenza del Sen. Michele Fina e del On. Nazario Pagano con trasmissione in streaming sui canali Facebook del Festival e sui consueti canali del Senato.

Il Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival, giunto ormai alla 39° edizione, con la direzione artistica del direttore d’orchestra abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli, al suo settimo anno da direttore artistico, si candida prepotentemente ad essere uno dei Festival di Musica Sinfonica, Lirica, della Danza Classica e Contemporanea e del Teatro più interessanti d’Italia. Grazie all’attenzione e al lavoro incessante del Sindaco Vincenzo Giovagnorio e dell’Assessore Chiara Nanni, con il sostegno di Luca Ciccimarra, Ettore Pellegrino e Donata d’Annunzio Lombardi Tagliacozzo offre una stagione straordinaria con oltre 60 appuntamenti in 30 giorni divisi tra Musica, Teatro, Danza, Letteratura e Arte con ospiti di grande valore artistico.

“Sono molto felice – dice il Sen. Michele Fina – di poter ospitare presso la Sala Caduti di Nassirya la conferenza stampa di presentazione della 39esima edizione del Festival internazionale di mezza estate della città di Tagliacozzo. L’evento, anche quest’anno, presenta collaborazioni e presenze artistiche di assoluto rilievo che ne fanno ormai un appuntamento di riferimento per la musica, l’arte, il teatro e la cultura di dimensione nazionale e internazionale” a cui fa eco l’On. Nazario Pagano – “Accolgo con entusiasmo la 39ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, un evento che unisce artisti e spettacoli di altissimo profilo. Anche quest’anno, infatti, il direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli ha nuovamente raggiunto l’eccellenza, offrendo una gamma di performance che vanno dalla musica classica alla pop, ulteriormente esaltate dalle affascinanti location di Tagliacozzo. Un caloroso ringraziamento va agli organizzatori che si impegnano senza sosta per rinnovare di anno in anno questo rinomato evento culturale, una gemma artistica di grande orgoglio per l’intera regione Abruzzo”.

Così il Sindaco Vincenzo Giovagnorio: “Trentanovesima edizione del nostro Festival, un programma eccezionale che di anno in anno stupisce sempre di più l’affezionato pubblico per il prestigio e la bellezza degli eventi e suscita l’ammirazione di tutti. Tagliacozzo si conferma quindi una delle capitali della cultura in Abruzzo e nell’Italia centrale e si pone alla ribalta delle realtà nazionali che organizzano festival di importanza internazionale. Musica, danza, teatro, arti figurative, salotti letterari sono l’offerta che l’amministrazione comunale propone ai tanti turisti e ai cittadini tagliacozzani e abruzzesi che trascorreranno il periodo estivo e vorranno godere delle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche della nostra Città”.

“Abbiamo stravolto – dice l’Assessore Chiara Nanni – i tradizionali schemi di organizzazione del festival sia per quanto riguarda la scelta dei luoghi e degli orari, sia e soprattutto per la proposta artistica e culturale. Danza, teatro, opera e musica classica, come da tradizione, ma anche un’importante apertura alla musica leggera, alla danza contemporanea, al jazz, alla letteratura, all’arte. Abbiamo voluto sperimentare, testare nuove formule, cercare di raggiungere un pubblico sempre più vasto e desideroso di proposte culturali di qualità. Abbiamo lavorato duramente e Lo abbiamo fatto per 8 edizioni. Guardo dietro e cosa vedo? Vedo una manifestazione che è cresciuta in questi anni, che è diventata grande, adulta, al pari di altre in Italia che al mio primo anno da assessore alla cultura di questa nostra Città, citavo come esempi da seguire. Li abbiamo seguiti quegli esempi e oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Il Festival ha scalato la classifica degli eventi regionali e nazionali guadagnando a buon diritto un posto sul podio tra i migliori. Ha destato interesse tanto da diventare destinatario di importanti finanziamenti pubblici e privati, sponsor che hanno deciso di investire nel festival riconoscendone il grandissimo valore culturale e promozionale. Il festival sta per iniziare, i riflettori si stanno per accendere su un’edizione che già si annuncia da record”.

“Un successo unico. Proseguendo nel progetto avviato negli ultimi anni” dice il direttore artistico Sipari – “obiettivo primario del Festival resta quello di sviluppare numerose collaborazioni con alcuni tra i più importanti Teatri e Fondazioni Musicali Europee, con i quali il Festival ha già realizzato alcuni importanti protocolli di forte cooperazione. Abbiamo lavorato molto per vedere anche il nostro Festival inserito tra le grandi rassegne italiane, soprattutto in un anno difficile come questo, in cui nulla era ed è scontato. Abbiamo cercato di lavorare al meglio per offrire un prodotto artistico di assoluto livello, attraverso l’inserimento di artisti di grande prestigio. Tutto questo perché Tagliacozzo, e con esso l’Abruzzo intero, appaiano sempre con maggior forza nell’universo culturale europeo”.

“L’enorme impegno produttivo che, in generale, richiede l’organizzazione di eventi culturali di grande portata come – in questo caso- un Festival, – dice Luca Ciccimarra, organizzatore generale – è difficilmente immaginabile dai non addetti ai lavori. È perciò importante che il pubblico sappia quanto lavoro, sacrificio e dedizione tutti – e voglio sottolineare tutti – coloro che collaborano alla realizzazione di tali eventi impiegano per un solo fine, decisamente alto, che è la soddisfazione del pubblico stesso, prima ancora che la propria. Mi piacerebbe sancire questa considerazione con una metafora attinente al nostro Festival, ovvero che la Musica, quella più spettacolare, è frutto dell’impegno armonioso di tante persone, nei fatti un’opera “orchestrale”.

La 39° stagione ha l’onore di ospitare per la quinta volta come orchestra residente la prestigiosa Orchestra Sinfonica Abruzzese che, in coproduzione con Tagliacozzo Festival, presenterà in cartellone numerosissimi concerti, spaziando, come di consueto, tra musica classica, jazz e pop.

“Per l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese tornare al Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, significa tornare a casa. È proprio con l’allegria e l’entusiasmo di un ritorno fra amici che affrontiamo per il quinto anno consecutivo questa esperienza collaborando con l’Amministrazione Comunale e la Direzione Artistica del Festival alla buona riuscita del Festival che ha saputo imporsi ormai come uno dei cartelloni di punta dell’estate abruzzese, capace di coniugare qualità e ricerca con appeal e godibilità in una proposta di grande varietà, originalità e fascino, in grado di intercettare i gusti e le aspettative di un pubblico vasto e variegato.

È il Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo un esempio riuscito di valorizzazione e promozione delle aree interne attraverso l’arte, la cultura e lo spettacolo dal vivo, risorse che dovrebbero, a nostro avviso, essere trainanti per il futuro del Paese insieme alla ricchezza enogastronomica e nostro incredibile patrimonio ambientale.

Un ringraziamento a Jacopo Sipari da Pescasseroli, Direttore Artistico del Festival al quale ci lega una profonda comunione di intenti, una visione condivisa del futuro musicale nel nostro territorio. Con lui, il nostro grazie al Sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e all’assessore alla Cultura Chiara Nanni che investono tenacemente e caparbiamente energie e risorse in questo progetto” – dice Bruno Carioti, Presidente della Sinfonica.

Particolare attenzione ai giovani con i concerti della giovane orchestra da camera “Progetto Syntagma” per la terza volta a Tagliacozzo.

Una inaugurazione nello stile dei grandi Teatri d’Opera con il Lago dei Cigni di Tchaikovsky con il Balletto dell’Opera di Stato di Varna.

Una straordinaria chiusura con il tour di Antonello Venditti e Francesco de Gregori (21 Agosto).

Ampia attenzione alla musica leggera con artisti straordinari come Roberto Vecchioni (12 Agosto), Raphael Gualazzi (13 Agosto), Loredana Bertè (14 Agosto), Massimo Ranieri (16 Agosto), Noa Symphonic con Orchestra Sinfonica Abruzzese (18 Agosto).

Grande attesa per la rassegna “omaggi d’autore” con l’omaggio a Luigi Tenco con l’Orchestra Saverio Mercadante (5 Agosto) a Nino Rota (13 Agosto), e alla musica da film (22 Agosto).

Di assoluto prestigio i concerti sinfonici dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con Shostakovich, Concerto per Pianoforte n.1 del pianista Federico Colli (1 Agosto), Rachmaninov, Concerto per Pianoforte n.2 di Giuseppe Albanese (4 Agosto) entrambi diretti da Dian Tchobanov rispettivamente in programma insieme alla Sinfonica n.4 di Mahler e alla Sinfonia n.2 di Brahms, l’estro di Abigeila Voshtina e Ettore Pagano con Bruch e Shostakovich (7 Agosto) diretti da Sandor Gyudi e la star internazionale del Jazz Randy Brecker con il suo American Song Book diretto da Walter Sivilotti.

Roberto Molinelli, ospite graditissimo del Festival, torna a Tagliacozzo con un grande spettacolo dedicato a Michael Jackson (17 Agosto) così come Rocco Papaleo (19 Agosto) con Divertissment.

Particolare attenzione sarà data alla musica contemporanea con l’esecuzione di Prelude au miroir de I ame di Aurelio Iacolenna (4 Agosto), compositore e organista recentemente scomparso.

Tre grandi “Opera Gala” emozioneranno il pubblico “Tutto Verdi” con Amadi Lagha e Donata d’Annunzio Lombardi diretto da Jacopo Sipari di Pescasseroli (9 Agosto) e “Suor Angelica” di Puccini (15 Agosto) gli allievi di Donata d’Annunzio Lombardi e Glenn Morton e “Omaggio a Maria Callas” (20 Agosto).

Ormai tradizionali il Concerto nella Faggeta di Marsia (12 Agosto) con il grande jazzista italiano Danilo Rea per un omaggio a Caruso, quello “al tramonto” (6 Agosto) con i Concerti Brandeburghesi di Bach di Gabriele Pro e Orchestra Syntagma e il “Concerto all’alba” (13 Agosto) in programma alle 6 di mattina dinanzi al sagrato del Santuario della Madonna dell’Oriente con l’omaggio a Nino Rota diretta da Giovanni Pompeo.

Concludono la rassegna i Tableau Vivant in collaborazione con Festival della Piana del Cavalierie con Massimo Mercelli (8 Agosto), il Battito della Terra di Maurizio Trippitelli (10 Agosto) in collaborazione con CS L’Aquila Danza – Teatro dei 99 di Loredana Errico e Note di Viaggio di Gianluca Sulli (2 Agosto).

Un programma unico ulteriormente arricchito da Mostre, Presentazioni di libri e numerosi altri appuntamenti per un Festival da ricordare.

“Il mio grazie”, continua l’Assessore Nanni, “va agli artisti, al pubblico, all’organizzazione, all’amministrazione comunale, ai tecnici, agli impiegati ed agli addetti alle mille mansioni organizzative, agli operai, agli addetti alla sicurezza, ai miei concittadini che al Festival si sono affezionati e partecipano con grande entusiasmo, ai villeggianti che mai come negli ultimi anni scelgono Tagliacozzo, “Cittá d’Arte”, perché c’è il Festival di Mezza Estate e a chi ha conosciuto Tagliacozzo proprio grazie al festival e per questo motivo continua a tornare”.

“Non da meno – conclude il Sindaco Giovagnorio – una particolare menzione anche alla decima edizione di Contemporanea, rassegna delle arti figurative organizzata dall’artista Emanuele Moretti. Anche quest’altro importante evento, che compendia e completa la multidisciplinarietà del nostro Festival, propone due mostre in collaborazione con la rivista Exibart: Contemporanea “niente di antico sotto il sole” curata da Vasco Forconi di Contemporary Cluster e Contemporanea Prize”.

Tutte le info su www.tagliacozzofestival.com

I biglietti sono disponibili su ww.i-ticket.it