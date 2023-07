Anteprima Gironi Divini 2023: ecco quando

Dal 7 al 10 luglio incontri con enologi e produttori di oltre 70 cantine nelle Terre di Casauria, Terre dei Vestini e Pescara

Sono oltre venti i giurati che prenderanno parte all’anteprima di Gironi divini 2023. Giornalisti enogastronomici, blogger, docenti universitari, delegati Ais, Fis e Fisar incontreranno enologi e produttori di oltre 70 cantine abruzzesi, radunati intorno a un tavolo per degustare da venerdì 7 fino a lunedì 10 luglio le migliori etichette regionali e stabilire quali potranno accedere alle attese finali, previste per metà agosto a Tagliacozzo.

Ancora una volta la Live Communication, che da 11 anni organizza Gironi divini, ha voluto che l’attenzione di giornalisti, critici e buyers di primo livello, fosse concentrata non solo sui vini abruzzesi, ma anche sulle bellezze del suo territorio.

Proprio per questo l’anteprima si terrà tra la sottozona Terre di Casauria, nelle colline pescaresi delle Terre dei Vestini, nelle rinomate Colline Teramane e poi a Pescara. Ci sarà l’occasione per visitare la nuova cantina di Tre Gemme, ma anche l’affascinante contesto dell’Abbazia di Propezzano, e poi si chiuderà avvolti dalla brezza del lungomare pescarese, nel noto ristorante Bacone.

“Aver avuto l’adesione di importanti giornalisti enogastronomici, blogger, docenti universitari, delegati Ais, Fis e Fisar, enologi e produttori“, ha spiegato Franco Santini, coordinatore tecnico dell’evento, “conferma la rilevanza che Gironi Divini ha ormai assunto e l’interesse generale per il mondo del vino della nostra regione. Questa importante anteprima di luglio sarà una sorta di apripista per gli appuntamenti che si svolgeranno a metà agosto a Tagliacozzo, dove protagonista, però, sarà come sempre la giuria popolare. Sono certo che L’Abruzzo riserverà la migliore accoglienza ai nostri ospiti, che potranno conoscere da vicino alcuni luoghi eccellenti e alcune delle migliori etichette che questa terra produce“.

Tutti gli aggiornamenti live sull’evento e i resoconti di fine giornata potranno essere seguiti sulle pagine dei giornali del Gruppo Live (marsicalive.it abruzzolive.it) e sul sito ufficiale www.gironidivini.it e sui social dell’iniziativa.