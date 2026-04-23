Ercole Olivario 2026: l’Abruzzo trionfa con il Crognale e il premio Amphora Olearia

PERUGIA – L’Abruzzo brilla all’Ercole Olivario 2026 di Perugia conquistando un Primo Premio nazionale e un Premio Speciale “Amphora Olearia”, confermandosi tra i territori più autorevoli dell’olivicoltura italiana. Nella prestigiosa categoria Extravergine Fruttato Medio, l’olio Crognale dell’Azienda Agricola Tommaso Masciantonio di Casoli (Chieti) ottiene il 1° posto assoluto, portando sul podio la qualità della cultivar autoctona e la tradizione frantoiana abruzzese.

A completare il successo regionale, il Premio Speciale “Amphora Olearia” per la miglior confezione va al Frantoio Olearius di Tenaglia Filomena con la bottiglia Ercole I Fatica – Olio DOP Colline Teatine di Cupello (Ch), ulteriore riconoscimento alla capacità dell’Abruzzo di unire identità territoriale, design e valorizzazione del prodotto.

L’edizione 2026 dell’“Oscar italiano dell’Olio”, organizzata da Unioncamere e Camera di Commercio dell’Umbria, ha premiato 12 etichette tra DOP/IGP ed extravergini, selezionate tra le migliori produzioni nazionali. In questo contesto altamente competitivo, l’Abruzzo si distingue per qualità, innovazione e radicamento culturale, confermando la forza della filiera olivicola regionale e la crescente reputazione dei suoi oli sui mercati italiani e internazionali.