Dolcetti con mandorle e cioccolato: come preparare la ricetta

Come ottenere dolci perfetti per una colazione golosa e nutriente ma anche per concederci una coccola in qualsiasi momento del giorno

Mandorle e cioccolato sono due ingredienti che spesso si trovano nelle ricette dei dolci abruzzesi. Basta pensare ai famosissimi bocconotti ma anchea mostaccioli, parrozzo, sassi. Oggi vi proponiamo la ricetta dei dolcetti con mandorle e cioccolato. Soffici, sani, morbidi.

Un dolce ricco e gustoso con cui iniziare la giornata: perfetti per una colazione nutriente e al tempo stesso golosa. Delizioso anche per la merenda di grandi e bambini, per accompagnare una tazza di tè caldo ma anche per concedersi una coccola in qualsiasi momento del giorno.

Prepare la ricetta é facilissimo. L’impasto è pronto in pochi passaggi: il risultato finale è un un dolce semplice ma arricchito dai pezzetti di cioccolato e dalla nota croccante delle mandorle.

Ingredienti

300 g di farina

3 uova

300 g mandorle tostate

1/2 bucchiere olio di oliva

100 g cioccolato fondente

1 bicchierino liquore dolce

Preparazione

Impastare farina, zucchero, uova, le mandorle tritate, aggiungendo l’olio, il lievito e il cioccolato fondente tritato e il liquore dolce.

Amalgamare tutto, formare delle palline e bagnare la parte superiore nello zucchero semolato.

Mettere sulla placca foderata con carta forno e cuocere a 160 gradi, finché iniziano a colorire sotto. Non cuocere troppo, altrimenti diventano duri.

Foto tratta dalla pagina Facebook Laura Dolci & Salati

