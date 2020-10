Docudì2020, terzo incontro con l’arte e premiazioni

PESCARA – Giovedì 15 ottobre ore 18.00 presso il museo Colonna di Pescara in via Gramsci il terzo e ultimo appuntamento con il settore d’Arte. Fuori concorso verranno presentati Preparando il bosco di Manuel Fanni Cannelles e Pietras di Giuseppe Saponara.

Anthony Molino, coordinatore del settore Arte ha da poco pubblicato il libro “Oltre la tela: conversazioni sulla pittura” (Pescara, Edizioni Mondo Nuovo, 2020), che viene presentato in anteprima in occasione dell’ultimo incontro d’Arte di Docudì.

I due cortometraggi sono dedicati ad artisti presenti nel libro: Preparando il bosco di Manuel Fanni Cannelles, omaggio alla pittrice triestina Manuela Sedmach (che sarà collegata in audio-video con la sala) e Pietras di Giuseppe Saponara, che celebra il lavoro del Maestro umbro Alfonso Fratteggiani Bianchi.

Oltre a Molino a dialogare col pubblico in sala sarà presente anche l’artista romano Marco Stefanucci, che apre il libro con la prima di sette conversazioni e collegati in audio-video Manuela Sedmach e Ignazio Schifano.

Ricordiamo che si accede alla sala indossando la mascherina e attuando – in entrata e in uscita – il distanziamento. In sala i posti saranno distanziati. Si consiglia la prenotazione tramite info@webacma.it

Anthony Molino, direttore della sezione “Docudì d’arte” è psicoanalista di formazione anglo-americana e pluripremiato traduttore di letteratura italiana in inglese. Da quasi 25 anni vive e lavora in Abruzzo, con studio a Pescara. Nel 2018 la sua traduzione de “Il diario di Kaspar Hauser” di Paolo Febbraro (Brescia, Edizioni l’Obliquo, 2003) è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di poesia italiana in inglese dalla Academy of American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria americana. Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre discipline (ha pubblicato importanti ricerche su psicoanalisi e buddismo, altre su psicoanalisi e antropologia), da qualche anno Molino si interessa all’arte, di cui scrive per la rivista online “Aracne”. Collezionista di opere d’arte nonché curatore di mostre, ha da poco pubblicato il libro “Oltre la tela: conversazioni sulla pittura” (Pescara, Edizioni Mondo Nuovo, 2020), che viene presentato in anteprima in occasione dell’ultimo incontro d’Arte di Docudì del 15 ottobre 2020.

Il concorso di cinema si concluderà tre giorni dopo, ovvero il prossimo sabato 17 ottobre, con la serata finale e la consegna del premio #Docudì2020 per l’opera che ha avuto il maggior consenso dalla Giuria popolare formata dal pubblico e #Docudì sociale il premio per l’opera che è riuscita a sviluppare una tematica legata al sociale in modo particolarmente sensibile ed originale.

A seguire, l’evento speciale in anteprima regionale con l’incontro con il regista Stefano Consiglio che ci racconta l’Italia attraverso i disegni di un grande fumettista nel suo film Mi chiamo Altan e faccio vignette.