The Guitar: International Adriatic festival 2020, la presentazione

PESCARA – Sarà presentata domani 14 ottobre 2020, alle ore 11, presso la sala Giunta del Comune di Pescara, la 25sima edizione di “The Guitar: International Adriatic festival”, in programma dal 16 ottobre al primo di novembre. Il Festival Internazionale dell’Adriatico è un’iniziativa musicale di alto valore culturale e divulgativo, tanto da aver ospitato nella sua ormai lunga storia chitarristi di fama internazionale.

Nato nel 1996 e interamente dedicato alla chitarra, rappresenta un’occasione di crescita sociale per il territorio, dalla notevole ricaduta turistico-culturale per la città di Pescara e per la sua intera area metropolitana. La kermesse presenterà un programma di concerts, competition, masterclasses, luthier. Saranno presenti alla conferenza stampa il direttore artistico del Festival, Maurizio Di Fulvio, e l’assessore comunale alla Cultura Mariarita Paoni Saccone.