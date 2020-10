Pescara, convocazione Comitato ristretto dei sindaci della Asl il 15 ottobre

PESCARA – Tornerà a riunirsi giovedì 15 ottobre, alle ore 16:00, il Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl di Pescara. L’incontro, che si terrà presso la Sala Giunta del Comune, è stato convocato dal Presidente Carlo Masci e prevede un nutrito ordine del giorno, strettamente correlato con l’emergenza sanitaria da Covid 19 tuttora in atto:

Protocollo Covid scuole per ragazzi disabili;

Erogazione trattamenti intensivi domiciliari ABA;

Problematiche inerenti la funzionalità delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Pescara – sviluppi;

Apertura nuovo Pronto Soccorso.

“Si tratta di una serie di tematiche legate inevitabilmente alla gestione dell’emergenza sanitaria. A tal proposito, va sottolineato il ritardo che la vicenda Covid ha determinato in ordine all’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso, struttura su cui la stessa Asl è chiamata ad accelerare. Ricordiamo che si tratta di oltre 2 mila metri di superficie, in cui sono ricavate aree dedicate ai bambini per l’accoglienza e per l’emergenza pediatrica. Complessivamente, rispetto a oggi, vi è un raddoppio della cubatura.

Altra questione di estrema rilevanza è quella dei protocolli Covid per i ragazzi disabili, strumenti di fondamentale importanza per l’inclusione scolastica dei giovani diversamente abili. Il Comitato sarà inoltre chiamato a occuparsi degli interventi di ausilio ai soggetti con sindrome autistica, interventi che hanno lo scopo di migliorarne la qualità di vita e delle relazioni; una questione che assume oggi ancora maggior rilievo” si legge nella nota del Comune di Pescara.