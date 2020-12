Dieta detox dopo Natale: consigli e suggerimenti

Senza privazioni o diete drastiche ma solo seguendo una sana alimentazione si potrà porre rimedio a qualche vizio o bicchiere di troppo

Durante le feste natalizie state cedendo a qualche vizio e a qualche bicchiere di troppo e cominciate a sentirvi appesantiti? Niente paura: con qualche piccolo accorgimento da seguire, e soprattutto senza bisogno di privazioni o diete drastiche, potrete tornare in forma in pochi giorni. Ecco alcuni consigli e suggerimenti generici che possono essere utili per una sana alimentazione ricordando che non devono essere considerati sostitutivi ad una eventuale valutazione di un nutrizionista o del proprio medico di fiducia.

Innanzitutto, appena svegli, prendete l’abitudine di bere un bicchiere di acqua tiepida con mezzo limone spremuto: aiuta a depurare l’organismo, ha un effetto energizzante e attiva il metabolismo.

A colazione, che non si dovrà mai saltare, rimpiazzare pane, pasta e prodotti da forno con altri preparati con segale, kamut, mais e avena.

Nei pasti principali si consiglia di sostituire i carboidrati raffinati con frutta e verdura cruda o cotta al vapore o lessata, che riempiono e al contempo depurano e aiutano a fare il pieno di antiossidanti. La verdura può essere condita da olio extravergine di oliva crudo, mai con condimenti grassi.

Almeno per qualche giorno si suggerisce di ridurre il consumo di latticini e frumento, che potrebbero causare senso di gonfiore, stanchezza e senso di fame, sostituendoli con derivati a base di soia o riso. No anche a formaggi, che sono ricchi di sale e potrebbero favorire la ritenzione idrica.

Sostituire la carne rossa (di manzo, vitellone e bovino adulto), che contiene proteine, ferro ed altre importanti proprietà nutritive ma anche grassi saturi che la rendono laboriosa da digerire, con carne di pollo o tacchino, pesce fresco e uova. Le proteine delle carni magre, infatti, aumentano il senso di sazietà, attivano il metabolismo, costruiscono i muscoli, con conseguente riduzione graduale del gonfiore.

Studi condotti presso l’Università di Oxford hanno dimostrato che mangiare salmone e tonno può accelerare il passaggio del cibo dallo stomaco all’intestino, eliminando il gonfiore in favore di una pancia piatta; inoltre, gli acidi grassi Omega-3 che contengono, regolano i sensi di fame e di sazietà. Quindi, via libera a salmone in busta e a tonno in scatola; mai a piatti pronti o confezionati.

Per rendere i cibi più saporiti condirli con spezie dalle proprietà disintossicanti come zenzeri, timo e rosmarino. Utilizzare in abbondanza aglio e cipolle, dalle notorie proprietà depurative.

Non dimenticare di bere almeno 2 litri di acqua a temperatura ambiente per tutta la giornata, oltre a tè verde, infusi (rigorosamente senza zuccheri o altri dolcificanti) a base di finocchio, tarassaco e betulla, che sono erbe praticamente drenanti. Evitare tè, caffè, bevande gassate e preferire centrifugati di frutta ai succhi di frutta che sono ricchi di zuccheri.

L’impegno a tavola per disintossicarvi non avrebbe senso senza un po’ di sana attività fisica: quindi, cercate di praticare sport all’aperto quando possibile, oltre che avere un ritmo di vita regolare e dormire le ore necessarie.