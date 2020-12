San Giovanni Teatino, Consiglio comunale: l’odg del 30 dicembre 2020

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione ordinaria e in videoconferenza, per il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 15.00. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente

Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 30/11/2020, adottata ai sensi dell’Art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000

“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 del D.Lgs. 267/2000”

Approvazione Piano Economico Finanziario della Tari per l’anno 2020

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 – Ex Art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D. Lgs 16.06.2017 N. 100: Approvazione.

Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell’Art. 11-Bis del D. Lgs. N. 118/2011

Servizio di distribuzione del Gas naturale – Deliberazione in merito alla messa in vendita delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale.

Mozione del Consigliere Comunale Cutrupi Mario, prot. n. 35281 del 21/12/2020