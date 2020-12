Fine del 2020 all’insegna della variabilità, tra piogge e schiarite. Minime e massime nelle quattro province dal 28 al 31 dicembre

REGIONE – Il fine setimana sarà caratterizzato da nuvolosità in transito, anche di tipo medio-alto localmente compatto. Temperature senza grandi variazioni. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 28, 29, 30 e 31 dicembre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 28 dicembre



Avvio di giornata con tempo buono, ma dal pomeriggio il tempo peggiora rapidamente per una nuova intensa perturbazione. Il passaggio sarà rapido, con fenomeni anche forti e a carattere di temporale, possibili grandinate. Neve in Appennino dai 1100-1300m. Venti tesi-forti di Libeccio. Mari molto mossi.

Martedì 29 dicembre



Intense correnti di Libeccio spazzano le regioni adriatiche favorendo una giornata tra sole e annuvolamenti. Maggiori addensamenti interessano invece i settori appenninici. Temperature in netto rialzo, con clima relativamente mite, Venti moderati tra Libeccio e scirocco, tesi in quota. Mari molto mossi.

Mercoledì 30 dicembre



La circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Correnti più fredde fanno però il loro ingresso in serata favorendo deboli nevicate. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 1450 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Giovedì 31 dicembre 2020

La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 700 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28, 29, 30, 31 dicembre)

PESCARA

LUN – min 4° max 13°

MAR – min 7° max 13°

MER – min 9° max 13°

GIO – min 8° max 11°

CHIETI

LUN – min -1° max 11°

MAR – min 2° max 12°

MER – min 5° max 12°

GIO – min 2° max 10°

TERAMO

LUN – min 0° max 10°

MAR – min 2° max 11°

MER – min 5° max 11°

GIO – min 4° max 9°

L’AQUILA

LUN – min 0° max 5°

MAR – min 3° max 7°

MER – min 3° max 5°

GIO – min 2° max 4°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.