Home » Attualità » Abruzzo, 189 milioni dal Governo Meloni per il servizio idrico
AttualitàRegione Abruzzo

Abruzzo, 189 milioni dal Governo Meloni per il servizio idrico

Il Governo finanzia 189 milioni per 17 interventi sul servizio idrico abruzzese: potenziamento reti, riduzione perdite e digitalizzazione

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

sigismondi-liris-testa1

ROMA – Il Governo Meloni ha stanziato 189.747.194,88 euro per il servizio idrico abruzzese, dando copertura finanziaria a una serie di interventi programmati dalla Regione Abruzzo e considerati strategici per la modernizzazione delle reti e la sicurezza delle infrastrutture. Le risorse serviranno a ridurre le perdite, potenziare le condotte, aumentare la capacità di trasporto dell’acqua e migliorare il monitoraggio digitale dei sistemi idrici. Lo comunicano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, sottolineando come il piano rappresenti una risposta concreta alle esigenze del territorio.

Secondo i parlamentari, si tratta di opere attese da anni, fondamentali per limitare gli sprechi e ridurre i disagi che, soprattutto d’estate, colpiscono numerosi comuni e famiglie. Il potenziamento delle infrastrutture consentirà una gestione più efficiente della risorsa idrica, con una diminuzione delle dispersioni e un servizio più moderno e sicuro. La sinergia tra Governo e Regione, guidata dal presidente Marco Marsilio, punta a una programmazione che guarda alla tutela dell’acqua, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il pacchetto di interventi finanziatiprevede:
1. Ottimizzazione delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline – Progetto generale: 20.000.000,00 euro.
2. Potenziamento e ammodernamento dello schema acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri e Verrecchie e risoluzione delle problematiche di torbidità – progettazione: 1.200.000,00 euro.
3. Messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso, lato aquilano e lato teramano– progettazione: 5.300.000,00 euro.
4. Potenziamento dello schema idrico Liri-Verrecchie – Primo lotto: 9.000.000,00 euro.
5. Acquedotto Giardino – Terzo lotto, potenziamento su Pescara: 10.500.000,00 euro.
6. Interventi urgenti di potenziamento, adeguamento e ristrutturazione dell’adduttrice principale dell’Acquedotto Giardino – Primo lotto, raddoppio dell’Acquedotto Tirino, separazione delle condotte e installazione dell’impianto di rilancio: 7.905.000,00 euro.
7. Potenziamento dell’Adduttrice Verde – Primo lotto: 7.500.000,00 euro.
8. Potenziamento dell’Adduttrice Verde – Secondo lotto: 16.000.000,00 euro.
9. Potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell’Acquedotto Verde: 14.000.000,00 euro.
10. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito pescarese: 13.842.016,83 euro.
11. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito teramano: 8.770.743,33 euro.
12. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito peligno: 5.013.791,00 euro.
13. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito marsicano: 6.123.862,00 euro.
14. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti gestite da S.A.S.I. S.p.A.: 14.436.909,37 euro.
15. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito aquilano: 16.875.984,73 euro.
16. Realizzazione dell’interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile dell’Acquedotto Ferriera, dell’Acquedotto Gran Sasso e del Campo pozzi di Trasacco, con ottimizzazione dell’Acquedotto Ferriera: 31.628.887,62 euro.
17. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Penne: 1.650.000,00 euro.