Abruzzo, 189 milioni dal Governo Meloni per il servizio idrico

ROMA – Il Governo Meloni ha stanziato 189.747.194,88 euro per il servizio idrico abruzzese, dando copertura finanziaria a una serie di interventi programmati dalla Regione Abruzzo e considerati strategici per la modernizzazione delle reti e la sicurezza delle infrastrutture. Le risorse serviranno a ridurre le perdite, potenziare le condotte, aumentare la capacità di trasporto dell’acqua e migliorare il monitoraggio digitale dei sistemi idrici. Lo comunicano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, sottolineando come il piano rappresenti una risposta concreta alle esigenze del territorio.

Secondo i parlamentari, si tratta di opere attese da anni, fondamentali per limitare gli sprechi e ridurre i disagi che, soprattutto d’estate, colpiscono numerosi comuni e famiglie. Il potenziamento delle infrastrutture consentirà una gestione più efficiente della risorsa idrica, con una diminuzione delle dispersioni e un servizio più moderno e sicuro. La sinergia tra Governo e Regione, guidata dal presidente Marco Marsilio, punta a una programmazione che guarda alla tutela dell’acqua, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il pacchetto di interventi finanziatiprevede:

1. Ottimizzazione delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline – Progetto generale: 20.000.000,00 euro.

2. Potenziamento e ammodernamento dello schema acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri e Verrecchie e risoluzione delle problematiche di torbidità – progettazione: 1.200.000,00 euro.

3. Messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso, lato aquilano e lato teramano– progettazione: 5.300.000,00 euro.

4. Potenziamento dello schema idrico Liri-Verrecchie – Primo lotto: 9.000.000,00 euro.

5. Acquedotto Giardino – Terzo lotto, potenziamento su Pescara: 10.500.000,00 euro.

6. Interventi urgenti di potenziamento, adeguamento e ristrutturazione dell’adduttrice principale dell’Acquedotto Giardino – Primo lotto, raddoppio dell’Acquedotto Tirino, separazione delle condotte e installazione dell’impianto di rilancio: 7.905.000,00 euro.

7. Potenziamento dell’Adduttrice Verde – Primo lotto: 7.500.000,00 euro.

8. Potenziamento dell’Adduttrice Verde – Secondo lotto: 16.000.000,00 euro.

9. Potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell’Acquedotto Verde: 14.000.000,00 euro.

10. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito pescarese: 13.842.016,83 euro.

11. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito teramano: 8.770.743,33 euro.

12. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito peligno: 5.013.791,00 euro.

13. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito marsicano: 6.123.862,00 euro.

14. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti gestite da S.A.S.I. S.p.A.: 14.436.909,37 euro.

15. Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti – Subambito aquilano: 16.875.984,73 euro.

16. Realizzazione dell’interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile dell’Acquedotto Ferriera, dell’Acquedotto Gran Sasso e del Campo pozzi di Trasacco, con ottimizzazione dell’Acquedotto Ferriera: 31.628.887,62 euro.

17. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Penne: 1.650.000,00 euro.