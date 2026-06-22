Didacta Italia arriva in Abruzzo: Lanciano Fiera ospita l’edizione regionale

LANCIANO – L’Abruzzo si prepara a diventare uno dei poli nazionali dell’innovazione scolastica con Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in programma dal 21 al 23 ottobre nei padiglioni di Lanciano Fiera. Per tre giorni la regione sarà al centro del mondo della formazione italiana grazie al quinto spin‑off territoriale della manifestazione più importante dedicata alla scuola.

L’evento è stato presentato dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, dal presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, dal presidente di Indire Francesco Manfredi, dall’Ufficio scolastico regionale e dalla presidente di Lanciano Fiera Ombretta Mercurio.

Come la versione nazionale che ogni anno anima la Fortezza da Basso di Firenze, anche Didacta Abruzzo coinvolgerà l’intero ecosistema formativo: dalla fascia 0‑6 anni alla scuola primaria e secondaria, dagli istituti professionali agli ITS, fino a università, centri di ricerca e enti di formazione professionale.

«I settori dell’istruzione su cui Didacta interviene – spiega l’assessore Roberto Santangelo – mostrano chiaramente l’importanza della manifestazione. Ogni anno Didacta porta strumenti nuovi, metodologie innovative e risorse preziose per i docenti. A ottobre l’Abruzzo sarà protagonista di questo grande crocevia della formazione, dall’istruzione di base all’alta formazione».

Lo spin‑off regionale arriva alla sua quinta edizione dopo le esperienze di Catania, Bari e Riva del Garda. A Lanciano sono attese oltre 30mila presenze tra docenti, dirigenti e operatori del settore, confermando la crescita costante dell’evento.

Il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini ha sottolineato come anche l’edizione abruzzese manterrà il carattere distintivo di Didacta: «Un luogo di confronto che valorizza i territori e costruisce una rete nazionale capace di collegare esperienze, competenze e buone pratiche. L’obiettivo è elevare la qualità dell’istruzione attraverso la formazione dei docenti».

Sulla stessa linea il presidente di Indire Francesco Manfredi, che ha evidenziato il valore della “contaminazione territoriale” di Didacta: «Sono sfide importanti, che siamo certi l’Abruzzo saprà affrontare e vincere».

La presidente di Lanciano Fiera Ombretta Mercurio ha confermato l’impegno dell’Ente nell’organizzazione di un appuntamento che rappresenta una sfida significativa per il territorio.