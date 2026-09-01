CYBERWAR, debutta al Todi Festival lo spettacolo del TSA

TODI – Il Todi Festival porta in scena uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra tecnologia, potere e nuove forme di conflitto. Martedì 1 settembre, alle 19, al Teatro Nido dell’Aquila, debutta CYBERWAR, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli, produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo.

CYBERWAR è un viaggio nel cuore del presente, dove le minacce non si consumano più soltanto sui campi di battaglia, ma si muovono attraverso reti digitali e sistemi tecnologici capaci di entrare nella nostra quotidianità e modificarla. Blasioli accompagna il pubblico in un’immersione nel lato oscuro della rete, esplorando le acque torbide del Dark Web, definito come il “triangolo delle Bermude” del digitale: un luogo dove si intrecciano cyberwar tra Stati, lotte per la libertà di pensiero, criminalità informatica e verità scomode che circolano fuori dai radar ufficiali.

Lo spettacolo diventa così un’occasione per riflettere sulle trasformazioni portate dalla tecnologia, sul suo impatto nelle relazioni e sulla crescente connessione tra digitale, potere e vita reale. CYBERWAR invita a fermarsi, osservare e comprendere un mondo ambiguo e mutevole che influenza privacy, sicurezza e comportamenti quotidiani senza che ne siamo pienamente consapevoli.