UDC Abruzzo: cordoglio per la morte di Maria Spinelli nella sparatoria in Svizzera

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ATRI – L’UDC Abruzzo esprime il proprio cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane di Città Sant’Angelo uccisa nella sparatoria avvenuta in Svizzera. In una nota, il partito sottolinea la profondità del dolore che colpisce la famiglia e l’intera comunità, ricordando una ragazza che, nonostante le difficoltà, guardava al futuro con speranza e desiderio di costruire la propria vita.
L’UDC rinnova la vicinanza ai familiari di Maria e alle persone rimaste ferite, alle quali augura una pronta guarigione. La tragedia, si legge nella nota, richiama il valore della vita e il rispetto della persona, un messaggio che la comunità abruzzese sente oggi con particolare intensità.