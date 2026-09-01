Chieti chiede più ristori ambientali: Legnini sollecita la Regione Abruzzo

CHIETI – Il Sindaco Giovanni Legnini chiede alla Regione Abruzzo di rivedere i criteri di ripartizione degli indennizzi ambientali legati al conferimento dei rifiuti indifferenziati di Roma Capitale nell’impianto TMB di Chieti. Una richiesta che segue la precedente sollecitazione del sindaco emerito Diego Ferrara e che punta a correggere una sperequazione ritenuta penalizzante per la città, già gravata da un dissesto finanziario che limita la capacità di intervento sul territorio.

Secondo l’ultimo accordo interregionale (DGR 868/2025), la Regione Lazio versa 15 euro a tonnellata per compensare l’impatto ambientale del conferimento. Di questa cifra, 11,55 euro vengono trattenuti dalla Regione Abruzzo, mentre al Comune di Chieti arrivano solo 3,45 euro. Una ripartizione che, tra il 2019 e il 2026, ha prodotto oltre 5,9 milioni di euro complessivi, dei quali 4,5 milioni trattenuti dalla Regione e appena 1,37 milioni destinati al Comune.

Legnini evidenzia come il carico logistico, viario e ambientale ricada interamente sul territorio comunale, mentre la quota riconosciuta a Chieti risulta inferiore di almeno tre volte rispetto a quella trattenuta dalla Regione. Una situazione definita “anomala”, anche alla luce delle scelte adottate in altre regioni italiane, dove i Comuni ospitanti ricevono il 100% dei ristori o comunque la quota prevalente della compensazione ambientale.

Il sindaco sottolinea che, nonostante le risorse limitate, il Comune ha comunque utilizzato i fondi ricevuti per bonificare scarpate e aree degradate. Ma con una ripartizione più equa sarebbe possibile avviare un piano più ampio di interventi: manutenzioni nelle zone interessate dal traffico dei rifiuti, bonifiche dei suoli inquinati, recupero delle aree degradate, rimozione di rifiuti abbandonati e amianto dagli edifici pubblici, oltre a misure per la tutela della salute dei residenti.

Legnini auspica che il Presidente Marco Marsilio convochi a breve un incontro per affrontare nel dettaglio gli aspetti finanziari e negoziali della questione. «Garantire al Comune di Chieti le risorse necessarie – afferma – significa compensare un sacrificio che la nostra collettività sostiene da troppi anni».