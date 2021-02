Covid, screening in Provincia di Chieti: il report del 20-21 febbraio

Superata quota 100mila tamponi. La Asl 2al primo posto in Abruzzo con una partecipazione allo screening per Coronavirus che sfiora il 30%

CHIETI – Nell’ultimo week-end è stata superata quota 100mila tamponi nel territorio della provincia di Chieti. Più precisamente sono 110.248 (di cui 600 positivi) che fanno balzare la Asl Lanciano Vasto Chieti al primo posto in Abruzzo con una partecipazione allo screening per Coronavirus che sfiora il 30%. Un risultato reso possibile dalla mobilitazione che si è generata intorno alla campagna, finalizzata a identificare positivi asintomatici e mettere in sorveglianza i loro contatti.

“I ringraziamenti sono doverosi – sottolinea il direttore generale della Asl, Thomas Schael – e scaturiscono da uno straordinario senso di responsabilità collettiva, perché a fare i numeri sono stati i cittadini che hanno colto e corrisposto il grande impegno organizzativo dei Comuni. Un grazie a loro, ai volontari che si sono spesi con grande generosità, ai sindaci e agli amministratori comunali che hanno superato ogni difficoltà pur di mettere al sicuro la salute delle loro comunità. Senza trascurare l’impegno dei nostri medici e infermieri che hanno supportato lo screening al di là dei turni di servizio. Ma in particolare al prefetto di Chieti, Armando Forgione, va la mia gratitudine profonda e sincera, per essersi fatto carico del coordinamento di un’attività complessa ed estesa a un territorio vastissimo. Così come va reso omaggio alla Protezione civile e alle Forze dell’ordine, sempre al nostro fianco. È stato un esempio di sinergia efficace tra istituzioni”.

Intanto lo screening è ripartito a Chieti, dove andrà avanti no stop fino al 5 marzo: i tamponi antigenici saranno eseguiti al Pala UdA, all’Università, dal lunedì al venerdì dalle 0re 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ugualmente resta attiva una postazione al Centro prelievi dell’ospedale di Lanciano e alla Sala conferenze dell’ospedale di Ortona, dove ci si potrà recare solo al mattino.

Questi i numeri complessivi dell’ultimo week end: tamponi totali 23.250, positivi 101

Bucchianico 556 tamponi (4 positivi)

Carpineto Sinello 206 tamponi (0 positivi)

Casalanguida 242 tamponi (0 positivi)

Casoli 1.697 tamponi (5 positivi)

Dogliola 133 tamponi (0 positivi)

Civitaluparella 167 tamponi (0 positivi)

Colledimacine 82 tamponi (0 positivi)

Fara San Martino 490 tamponi (0 positivi)

Frisa 575 tamponi (4 positivi)

Gessopalena 441 tamponi (0 positivi)

Gissi 324 tamponi (0 positivi)

Guilmi 215 tamponi (0 positivi)

Lanciano 4.068 tamponi (20 positivi)

Lettopalena 100 tamponi (0 positivi)

Ortona 71 tamponi (0 positivi)

Paglieta 1.339 tamponi (1 positivo)

Palombaro 434 tamponi (3 positivi)

Pollutri 653 tamponi (1 positivo)

Pietraferrazzana 11 tamponi (0 positivi)

Rapino 622 tamponi (0 positivi)

Ripa Teatina 1.487 tamponi (2 positivi)

Rocca San Giovanni 653 tamponi (1 positivo)

Roccaspinalveti 434 tamponi (0 positivi)

San Vito Chietino 1.123 tamponi (5 positivi)

Tollo 1.104 tamponi (8 positivi)

Torrevecchia Teatina 1.633 tamponi (23 positivi)

Torricella Peligna 511 tamponi (0 positivi)

Tufillo 97 tamponi (0 positivi)

Villalfonsina 136 tamponi (0 positivi)