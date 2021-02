Il Teatro Caniglia di Sulmona aderisce a “Facciamo luce sul teatro”

Oggi lunedì 22 febbraio, dalle 19:30 alle 21:30, il Teatro Caniglia di Sulmona si illumina per dire che il teatro manca nelle nostre vite

SULMONA – U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) invita tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19,30 alle 21,30).

A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che come prima misura di contrasto al Coronavirus intimava la chiusura immediata dei teatri nelle principali regioni del Nord, estendendo rapidamente il provvedimento a tutto il territorio nazionale nel giro di pochi giorni, Unita chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi.

“Anche Sulmona aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sul Teatro”, lanciata dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, per cui dalle 19.30 alle 21.30 il Teatro Maria Caniglia di Sulmona sarà illuminato. Una riapertura simbolica, nel rispetto delle norme anti Covid, a un anno dalla chiusura a singhiozzo a causa della pandemia, con l’auspicio che si possa presto tornare a far vivere l’arte teatrale, in tutti i suoi aspetti, anche nel nostro bellissimo teatro”. Lo afferma l’assessore alla Cultura Manuela Cozzi.