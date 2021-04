Covid, il Comune di Aielli acquista test salivari per i bambini

Saranno proposti esclusivamente a bimbi della materna e delle elementari, una volta a settimana vista la difficoltà ad effettuare tamponi

AIELLI – Lotta alla diffusione del COVID, il comune di Aielli ha acquistato i test salivari da effettuare ai più piccoli, per i quali si sa è difficoltoso procedere con i tamponi.

“Effettuare lo screening con tampone agli alunni della infanzia o dei primi anni della primaria non è per niente semplice. Per questo abbiamo deciso di acquistare anche i test salivari”. Ha spiegato il sindaco Di Natale.

“Saranno proposti esclusivamente a bimbi della materna e delle elementari, una volta a settimana. Siamo perfettamente consapevoli che non sostituiscono il tampone ma possono essere un ulteriore strumento utile per la lotta alla diffusione del Covid, soprattutto in virtù della riapertura delle scuole”.