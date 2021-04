Panthers Roseto-Lanini Pink Basket Terni in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tornano in campo le Panthers Roseto dopo lo stop per le festività pasquali: domani sera alle ore 20:00 le ragazze allenate da coach Franco Ghilardi sfideranno al PalaMaggetti il Lanini Pink Basket Terni, nel primo impegno di un tour de force che nell’arco di una settimana chiuderà questa prima fase (mercoledì 14 il rematch a Terni per il recupero della seconda giornata, e sabato 17 a Orvieto gli altri due appuntamenti).

Le Pantere, che non avranno Serena Scoglia con il primo ingresso nelle dodici di Roberta Lunadei, puntano a mantenere l’imbattibilità stagionale ed a compiere un ulteriore passo nella crescita di un gruppo nuovo, che ha bisogno di trovare in fretta i migliori automatismi visti i ritmi forsennati di questo campionato. A questo proposito, è stata comunicato dalla FIP il regolamento della seconda fase (che Roseto blinderebbe in caso di vittoria), a cui accederanno le prime due di ogni gironcino: solo la prima classificata delle sei partecipanti accederà allo spareggio-promozione contro la prima del girone Emilia Romagna, che si disputerà con formula di andata e ritorno il 4 e l’11 luglio.

La sfida contro Terni, che vanta finora un record di 2-1 frutto della doppia vittoria su Orvieto e del KO casalingo contro Pescara, sarà trasmessa in diretta Facebook e YouTube sui canali Panthers Roseto.

PROGRAMMA 2°GIORNATA DI RITORNO

Azzurra Orvieto-Antoniana Pescara domani ore 18:00

Panthers Roseto-Lanini Pink Basket Terni domani ore 20:00

CLASSIFICA

Panthers Roseto 6*

Antoniana Pescara 4

Lanini Pink Basket Terni 4*

Azzurra Orvieto 0

*=una partita in meno