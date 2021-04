Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 9 aprile 2021

Notizie del 9 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 585 ricoverati, 71 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 9 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 277 nuovi casi, 12 deceduti, 54.656 guariti, 12.787 attualmente positivi, 585 ricoverati in area medica, 71 ricoverati in terapia intensiva, 9.631 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 9 APRILE 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

C’é attesa per il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e per la conseguente comunicazione del cambio di colore delle Regioni, che però no dovrebbe interessare l’Abruzzo. Dovrebbe, infatti, rimanere in zona arancione salvo alcune zone dove hanno continuato a vigere le massime misure restrittive. E precisamente: Lentella per la provincia di Chieti; Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore per la provincia di Pescara; Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio per la Provincia dell’Aquila; Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana per la Provincia di Teramo.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa, ha dichiarato che per le riaperture, per ora, non c’è nessuna data: tutto dipenderà dall’andamento dei contagi e da quanti vaccini si riusciranno a somministrare. Per ora l’unica scadenza è quella del 30 aprile, quando finirà la sospensione della zona gialla. Le riaperture potranno esserci solo se si procederà con la campagna vaccinale.

Stando a quanto ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, usciremo dalla fase critica se entro fine aprile arriveremo a fare 500mila vaccini al giorno: cosa che per Fondazione Gimbe non pare possibile. Con una circolare il Ministero della Salute ha raccomandato l’uso del vaccino AstraZeneca agli over 60 in Italia ma non ha fermato la somministrazione della seconda dose per quanti avessero già avuto la prima.

Da oggi entra in funzione il secondo grande punto vaccinale della provincia di Chieti. Dopo il PalaUd’A è la volta del Pala BCC di Vasto, che diventa operativo con sei linee vaccinali e sarà integrato con il Palazzetto dello sport di San Salvo, dove le linee saranno tre. La capacità produttiva è di 720 vaccini al giorno per Vasto e 360 per San Salvo. A operare sulla struttura saranno medici e infermieri della Asl Lanciano Vasto Chieti e squadre di volontari.