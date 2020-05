Covid-19, torna l’incubo a Castiglione Messer Raimondo

Quando tutto sembrava ormai destinato a passare, si é verificato un nuovo caso di positività al Coronavirus. L’invito del Sindaco

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO – Nuovo caso di positività al Coronavirus a Castiglione Messer Raimondo, il paese della Val Fino denominato, a inizio emergenza, la Vo’ Eudaneo d’Abruzzo per l’alta percentuale di contagi. Ad annunciarlo è stato sulla propria pagina Facebook il Sindaco, Vincenzo D’Ercole, vittima del Covid-19 ma ora guarito: “A testimonianza del fatto che dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, continuando ad avere comportamenti che evitano la diffusione del contagio -scrive il Sindaco- cerchiamo di limitare gli spostamenti solo per il minimo necessario. Ci sarà il tempo per ritrovarci tutti insieme. Continuiamo a stare attenti. Combattiamo con un nemico invisibile e subdolo“.

Rivordiamo che Castiglione Messer Raimondo piange quattordici vittime.