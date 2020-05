Il Coronavirus ferma la Rievocazione in onore di “Madama Margarita D’Austria

La decisione di annullare la manifestazione, in programma per il 18 luglio, dettata da motivi sanitari e rispetto per le vittime Covid-19

ORTONA (CH) – L’Associazione Giovani Ortonesi ha comunicato che la terza edizione della Rievocazione in onore di “Madama Margarita D’Austria prevista per sabato 18 luglio 2020 è stata annullata. La decisione é stata presa per il bene dei concittadini e per rispetto a tutte le vittime che questo Covid-19 ha portato via.

L’evento si svolge ogni anno. Margarita arrivò a Ortona nel 1582, acquistando il feudo ortonese per 54.000 ducati da Orazio di Lannoy Principe di Sulmona e Conte di Venafro e si stabilì nella cittadina adriatica facendola rientrare negli Stati “Farnesiani” d’Abruzzo. Due anni dopo il suo arrivo, fece progettare e costruire dall’architetto Jacopo Della Porta un grande palazzo ducale, detto Palazzo Farnese, ma purtroppo non vide completato il suo progetto a causa della sua morte avvenuta proprio ad Ortona, presso il palazzo De Sanctis il 18 gennaio 1586. Successivamente il palazzo fu ultimato e inaugurato dai successivi governatori della città.Un tuffo nel passato, riporta Ortona alla fine del 1500 con spettacoli di sbandieratori, musici e combattenti delle varie associazioni storiche invitate per l’occasione.

Foto tratta dalla pagina Facebook Associazione Giovani Ortonesi