Bonus 600 euro, Patronato INAPA Avezzano raccoglie le domande

AVEZZANO – Il Patronato INAPA di Confartigianato Avezzano è operativo per la raccolta delle domande da trasmettere all’INPS per il pagamento del bonus di 600 euro previsto dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) come indennità in favore di particolari categorie di lavoratori*.

Non appena saranno attive le procedure per la trasmissione, il Patronato INAPA provvederà ad inoltrare le domande in ordine cronologico di raccolta.

Nel frattempo, i richiedenti saranno tenuti ad inviare a mezzo email la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta (gli allegati si scaricano entrando qui: https://bit.ly/39l6Ibs):

mandato di assistenza (allegato1) + documento d’identità modulo di raccolta dati (allegato 2) modello SR163 (allegato3)

La documentazione deve essere inviata a info.confartigianatoavezzano@gmail.com indicando nell’oggetto “INDENNITA’ 600€ – Nome e Cognome”

Per ogni ulteriore richiesta di informazioni è possibile contattare i numeri 0863413713-26282 o scrivere al numero whatsapp 370/3455727

*MA A CHI SPETTA L’INDENNITA’ DI 600€?

liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

lavoratori agricoli

lavoratori dello spettacolo

IMPORTANTE Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Si specifica che la raccolta dei dati e l’assunzione del patrocinio di tali richieste, in particolare nelle more del rilascio delle relative procedure informatiche, non costituisce garanzia di accesso al beneficio.

Per informazioni:

Patronato INAPA

Confartigianato Imprese Avezzano

Via S.Donatoni n.56 – Avezzano

Tel. 0863413713-26282

Whatsapp 370/3455727

email info.confartigianatoavezzano@gmail.com

www.confartigianatoavezzano.it