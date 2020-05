Coronavirus, Smargiassi replica a D’Amario su contributi affitti

Il Consigliere del M5S ritiene che l’inadempienza di alcuni Comuni non giustifica il ritardo del Regione nei confronti dei Comuni virtuosi

L’AQUILA – Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi ha risposto così alle accuse del consigliere regionale di Forza Italia Daniele D’Amario, che lo aveva attaccato sui ritardi nell’erogazione dei fondi per le locazioni abitative. “L‘unico a non aver approfondito, ma non è una novità, è proprio il consigliere D’Amario che, per difendere l’operato della Giunta regionale, scarica tutte le responsabilità ai danni del Governo nazionale, prassi ormai consolidata dal centrodestra abruzzese su ogni argomento. È successo per la Cassa Integrazione in Deroga, dove l’Abruzzo è uno dei fanalini di coda, succede per il fondo nazionale che fa riferimento alla Legge 431/88. Che lo Stato abbia concesso una proroga in favore dei comuni inadempienti, non è una scusa per Regione Abruzzo per ritardare il rilascio dei fondi in favore di quei comuni virtuosi che, nelle stesse condizioni emergenziali degli altri, hanno comunque fatto il loro dovere e hanno trasmesso la documentazione necessaria ai dipartimenti regionali competenti. Inoltre, basta peraltro leggere il disposto dell’articolo 11 della citata Legge 431 per capire che la ratio della norma non contempla la necessità di raggiungere un determinato numero di domande per erogare i contributi che, va ricordato, fanno riferimento all’anno 2019“.

Smargiassi chiarisce poi gli impegni richiesti alla Giunta Regionale con la sua risoluzione. “Se D’Amario, prima di inviare comunicati stampa, avesse avuto l’accortezza di leggere la risoluzione che ho depositato, avrebbe capito che sto semplicemente fornendo alla Giunta una lettura interpretativa che le consentirebbe di erogare le misure a quei comuni che hanno già presentato le domande, nonostante l’emergenza Covid. Questo potrebbe essere fatto facendo riferimento ai dati degli anni precedenti, tutelando tutti e senza danneggiare il diritto dei cittadini degli altri comuni che, ad oggi, aspettano e scontano i ritardi delle proprie amministrazioni locali. Tutto ciò nell’intento di non vanificare gli sforzi di quanti, seppur in difficoltà, hanno provveduto a fare le dovute comunicazioni nei termini previsti e peraltro già derogati da Regione Abruzzo”.

“Si tratterebbe di un atto da parte del Governo Marsilio che darebbe ossigeno a tanti cittadini, che ancora aspettano, un aiuto per le morosità accumulate e che la Giunta potrebbe intestarsi come ottimo risultato e un grande gesto verso chi è in serie difficoltà economiche. Purtroppo D’Amario, anche in questa occasione, lascia intendere che gli interessi dei cittadini vengano dopo gli ordini di partito. Dal canto nostro consiglieremo ai tanti cittadini in difficoltà, di rivolgersi direttamente al Consigliere di Forza Italia, che saprà trovare loro le parole giuste per convincerli sull’opportunità che il proprietario di casa aspetti ancora prima di ricevere l’affitto del 2019”.