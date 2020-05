Emergenza Coronavirus, la risposta di D’Amario a Smargiassi

Per D’Amario il ritardo dei contributi alle famiglie in difficoltà a pagare gli affitti dipende soltanto dai problemi di personale dei Comuni

L’AQUILA – “Il consigliere Smargiassi spara nel mucchio per attaccare la Regione Abruzzo in relazione ai contributi regionali previsti dalla legge 431/88 in favore delle famiglie in difficoltà per il versamento dei canoni di locazione“.

É quanto afferma il Consigliere regionale di Forza Italia, Daniele D’Amario che aggiunge: “Un consigliere regionale prima di diramare comunicati stampa dovrebbe conoscere i particolari dell’argomento che vuole trattare e Smargiassi e i 5stelle dimostrano di non averlo approfondito, trascurando inoltre il lavoro che i Comuni e i sindaci hanno dovuto affrontare in questo momento di emergenza a causa del coronavirus. Purtroppo a Smargiassi e ai 5stelle, sfugge che proprio il loro governo nazionale, visto lo stato di emergenza, ha provveduto a prorogare i termini dei procedimenti amministrativi per cui la nuova scadenza è fissata al 15 maggio. Capisco che approfondire gli argomenti è molto più complicato che limitarsi ad attaccare la Regione ma così non si fa un buon servizio agli abruzzesi.

Smargiassi invece dovrebbe plaudire ed evidenziare lo sforzo che la Regione Abruzzo ha messo in campo per aumentare i fondi a disposizione e che consentiranno a più beneficiari di poter fruire della misura. Ricordo infatti che il Governo aveva destinato solamente 210.420 euro e la Regione ha ritenuto utile e indispensabile incrementare il fondo di oltre otto volte, portandolo a 1 milione e 950mila euro, evitando quindi dover distribuire agli abruzzesi solo briciole. I ritardi dei Comuni a cui fa riferimento il consigliere Smargiassi, trascurando le proroghe, sono purtroppo dovuti alle difficoltà che molte amministrazioni tra carenza di personale, lavoro agile ed emergenza hanno dovuto affrontare e che il consigliere dei 5Stelle dimostra di non aver approfondito.

Ecco perché solo 121 Comuni su 305 hanno inviato la documentazione. Ricordo inoltre a Smargiassi che attendere le risposte di tutti i Comuni è una condizione necessaria per l’individuazione della platea dei beneficiari e per poter procedere a una ripartizione equa delle risorse. Nessun ritardo da parte della Regione ma solo la necessità, in questo momento di particolare difficoltà economica, di non escludere dal contributo i potenziali beneficiari. La Regione ha quindi sollecitato i restanti Comuni per arrivare il prima possibile a definire i contributi. Evidentemente – conclude il Capogruppo di FI – il senso di responsabilità che la Regione sta mostrando nei confronti dei Comuni e delle famiglie non è apprezzato dai 5stelle, interessati esclusivamente alla sterile polemica politica”.