Coronavirus, chiuso il Pronto Soccorso di Pescina dopo un caso di positività

Avendovi operato un medico, positivo al Coronavirus, la ASL dell’Aquila ha chiuso il Pronto Soccorso; personale trasferito ad Avezzano

PESCINA (AQ) – Il Comune di Pescina (AQ), in collaborazione con la ASL dell’Aquila, tramite una nota pubblicata sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha voluto far chiarezza alla situazione allo stato attuale nel proprio presidio sanitario.

Il Punto di Primo Intervento è sospeso ed il personale trasferito ad Avezzano. La decisione é stata presa dalla ASL dell’Aquila, avendovi operato un medico, positivo al Coronavirus e ricoverato con polmonite e febbre all’ospedale di Avezzano. La sanificazione nelle aree del Punto di Primo Intervento é stata completata.

Il servizio medicalizzato del 118 è attualmente sospeso. Attivata un’ambulanza di base con volontari della CRI dalle 08.00 alle 20.00 attivata comunque attraverso il numero di telefono 118.

I ricoveri nell’Ospedale di Comunità sono stati sospesi; i pazienti ricoverati sono stati dimessi.

I vaccini facoltativi sono stati sospesi.

I prelievi sono stati limitati alle sole urgenze (oncologici, ecc.)

Le visite specialistiche saranno riprogrammata.

Il Comune precisa, altresì, che non é prevista nessuna disinfestazione aerea. La disinfestazione avverrà in primavera, ma soltanto contro gli insetti e NON contro il Coronavirus, contrariamente alle voci circolanti.

Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook Comune Pescina