Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 7 gennaio 2021

Notizie del 7 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 463 ricoverati, 39 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 7 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 365 nuovi positivi su 4.172 tamponi analizzati. 2 decessi, che hanno portato il totale a 1254. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 24.066. I ricoverati in malattie infettive erano 463, in terapia intensiva 39. Gli attualmente positivi erano 11.331.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Oggi l’Abruzzo sarà in zona gialla. Sarà comunque una zona gialla “rafforzata”. Infatti:

é vietato di spostarsi in altre Regioni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione. ci si potrà spostare, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. sarà applicato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo

Oggi riaprono le scuole per 5 milioni di studenti. Il nuovo decreto legge ha fissato, invece, la ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti delle scuole superiore, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Intanto sono arrivati i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid 19 (1.686) eseguite nella giornata di martedì nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 516 dosi (204 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 174 ad Avezzano e 138 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 495 (252 a Chieti, 183 a Vasto e 60 a Lanciano), nella Asl di Pescara 432 e nella Asl di Teramo 243 (102 a Teramo, 69 a Sant’Omero e 72 ad Atri). Le vaccinazioni hanno riguardato anche oggi operatori sanitari e socio-sanitari: 639 maschi e 1047 femmine. A ieri sono state vaccinate in Abruzzo 4277 persone.

Nella giornata di ieri il vaccino Moderna ha ottenuto il via libera dall’Ema e dall’Ue per la commercializzazione anche nel Vecchio continente. La stessa azienda farmaceutica americano ha fatto sapere che le prime consegne del vaccino ai Paesi europei dovrebbe avvenire la prossima settimana. Il Piano di distribuzione prevede lo stoccaggio delle dosi di Moderna nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari.