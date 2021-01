MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, in seguito al sopralluogo congiunto della Asl di Pescara e della polizia locale di Montesilvano, ha firmato l’ordinanza rivolta all’amministratore del condominio di un palazzo di via Lazio, per la bonifica dell’area circostante la struttura, la rimozione dei rifiuti, il taglio dell’erba, la derattizzazione dell’area circostante il condominio e il mantenimento salubre dell’area stessa.

Nello specifico l’ordinanza prevede i seguenti provvedimenti:

Eseguire la bonifica dell’area circostante il Condominio di Via Lazio a Montesilvano rimuovendo i cumuli di rifiuti e le erbe infestanti, Effettuare la derattizzazione dell’area circostante il Condominio di Via Lazio a Montesilvano; Mantenere costantemente l’ambiene in condizioni di salubrità.