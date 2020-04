Marsilio: “Via alla distribuzione di mascherine di alta qualità. Grazie Fater”

Le mascherine prodotte dalla Fater hanno ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per essere distribuite negli ospedali e sono già in viaggio

PESCARA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha aperto la conferenza stampa, con cui ha annunciato il Progetto del Covid-Hospital a Pescara, parlando delle mascherine della Fater. “Siamo riusciti in poche ore ad ottenere le autorizzazioni che ci mancavano -ha esordito il Governatore- Ieri mattina avevamo avuto un momento di scoramento perché l’idea era quella che la burocrazia stesse uccidendo la buona volontà di fare. Se avessimo avuto dovuto accogliere tutti i passaggi richiesti saremmo arrivati a metà maggio. Poi, per fortuna, l’Istituto Superiore di Sanità ha accorciato i tempi”.

“Venerdì avevo sentito le istituzioni, il ministro Speranza, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, Il commissario per gli approvvigionamenti Arcuri. -ha proseguito i Presidente- É partito subito un gioco di squadra. Sabato sono arrivate le prime autorizzazioni. Ed ecco qua le mascherine! Sono le mascherine della Fater, non so se sto facendo pubblicità; nel caso in cui la stessi facendo, va bene lo stesso perché la Fater se lo merita. Abbiamo dimostrato che in Italia le cose si possono fare e si possono fare anche bene. Abbiamo oggi ma le mascherine di alta certificazione. Le prime 5.000 sono già in viaggio verso i nostri ospedali, entro mercoledì ne verranno distribuite 200.000 e sarà completato il primo lotto. Altre saranno cedute alla Protezione Civile”.

“Stiamo reperendo in tutto il mondo mascherine FFP2 e FFP3 ma di questo vi daremo notizia quando sarà conclusa l’operazione”, ha concluso Marsilio.